Заявки на микрозаймы через мобильные приложения растут

21 октября. FINMARKET.RU - У микрофинансистов растет количество обращений через мобильные приложения, пишет "Коммерсант" . По итогам января-сентября почти 24% заявок на микрозаймы было подано через мобильные приложения, следует из исследования МФК "Займер". Эксперты компании полагают, что в 2022 году таким способом будут подаваться более трети заявок. В 2018-2019 годах показатель не превышал 10%, говорится в исследовании.

Как пояснил гендиректор "Займера" Роман Макаров, мобильное приложение позволяет компаниям более эффективно удерживать постоянных качественных клиентов и сокращать маркетинговые расходы на работу с ними: мобильное приложение чаще скачивают проверенные заемщики.

Одновременно приложения позволяют привлекать новую более молодую аудиторию.

По данным "Юником24", 80% пользователей мобильных приложений- заемщики моложе 40 лет. 70% клиентов в данной возрастной категории готовы оформлять займы через приложения. В категории старше 40 лет этот показатель уже не превышает 45%, в категории старше 55 лет - 20%.

Как подчеркивает председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев, многие компании наблюдают улучшение собираемости долгов после запуска приложений. Так, мобильное приложение имеет конкретную связь с заемщиком, что значительно снижает для компании риски, поэтому процент одобрения заявок здесь выше, чем даже на сайте, добавляет председатель совета директоров группы "Финбридж" Леонид Корнилов.

Между тем, предостерегает руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева, тенденция увеличения количества выдаваемых дистанционно займов несет риски как для потребителей, так и для самих МФО.