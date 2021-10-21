Правительство начало борьбу с инфляцией

21 октября. FINMARKET.RU -РФ в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары. Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции. Об этом "Ведомостям" рассказали близкий к кабинету министров источник и федеральный чиновник. Информацию подтвердили официальные представители министерств.

По их словам, модели предназначены и уже используются, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены, выраженные в специальных индексах, будут меняться под воздействием глобальной конъюнктуры. Период оценки - 6-8 недель. Разработку системы курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как пояснили собеседники газеты, для каждой группы товаров определен профиль риска - приемлемый диапазон изменения стоимости. Диапазон сформулирован с учетом допустимой инфляции на данную продуктовую группу. "Конечная цель системы - загнать рост цен в пределы целевой инфляции", - пояснил близкий к правительству собеседник. По его словам, для каких-то товаров профиль риска может быть определен, например, как таргет по инфляции плюс несколько процентных пунктов, для других - предусмотрен на более низком уровне, зоны комфорта для каждой группы министерства определили индивидуально. Сбор отчетов и предложений по реагированию на риски разгона индексов проводит Минэкономразвития и докладывает консолидированную позицию в правительство.

По словам источника, в стандартный арсенал по противодействию рискам входят прежде всего такие, как снижение ввозных пошлин и субсидирование производителей. Более жесткий вариант - введение демпферов, гибкой системы вывозных таможенных пошлин (в период разгона цен ставка повышается, в период охлаждения конъюнктуры - снижается). Но такой вариант, по словам источника, не столь предпочтителен, поскольку повышение экспортных пошлин негативно влияет на позиции российских производителей на мировых рынках. Наиболее экстремальный вариант - заключение специальных соглашений с производителями по аналогии с практикой прошлого года. Но он рассматривается как исключительная мера, прибегать к которой в целом не планируется.

Для каждой группы продуктов определен ее представитель, или бенчмарк, на мировом рынке, с которым устано­влена наиболее тесная корреляция внутренней цены, пояснил близкий к правительству источник.

"Профильные министерства проводят регулярный мониторинг, на еженедельной основе дают прогноз внутренних цен на основании динамики мировых цен. Предполагается, что на основании результатов мониторинга отраслевые министерства при необходимости готовят предложения по мерам реагирования на риски", - заявил представитель Минэкономразвития.