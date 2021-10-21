Банкам придется сообщать россиянам об их долгах

21 октября. FINMARKET.RU - Банки и МФО собираются законодательно обязать проверятьроссиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тыс. рублей, рассчитывать показатель долговой нагрузки и сообщать гражданам о рисках его превышения. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект "О внесении изменений в закон "О потребительском кредите (займе)" в части расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, пишут "Известия"

"Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Мы его поддерживаем, однако ко второму чтению некоторые его нормы будет конкретизированы, - пояснили "Известиям" в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку, который уже дал свое положительное заключение на введение новых норм.

Инициативу поддерживают и в правительстве. "По законопроекту имеются замечания юридико-технического характера. Учитывая вышеизложенное, законопроект поддерживается правительством РФ", - говорится в положительном отзыве на законопроект, который был разработан при участии Банка России.

"Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%) для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита (займа)", - пояснили в ЦБ, отметив, что регулятор концептуально поддерживает документ.

Также там отметили, что "принятие законопроекта представляется очень важным с точки зрения обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности заемщиков".

Банки и МФО с 2019 года обязаны вычислять ПДН при выдаче кредитов. Однако до сих пор это не было закреплено законодательно.

Во фракциях отнеслись к законопроекту по-разному. Одни депутаты считают такие сведения необходимыми для потребителя, другие, напротив, бесполезными. А вот эксперты согласны с тем, что информация о долгах сдерживает темпы роста закредитованности.