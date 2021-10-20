Подготовлен новый пакет мер по расширению поддержки ОПК

20 октября. FINMARKET.RU - Вице-премьер Юрий Борисов сформировал новый пакет поручений ведомствам по расширению поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Пакет подготовлен по итогам конгресса "Диверсификация. Трансформация производственной базы" в рамках форума "Армия-2021", где в том числе обсуждалось вовлечение рыночных компаний в поддержку диверсификации ОПК, пишет "Коммерсант"

Диверсификации ОПК и наращивания доли высокотехнологичной гражданской продукции в его выпуске до 50% к 2030 году требует президент Владимир Путин. Для этого оборонно-промышленное лобби добивалось гарантированного спроса на продукцию ОПК за счет обязательной доли закупок государства и госкомпаний у предприятий оборонки, но механизм квотирования впоследствии распространился на всех производителей РФ - эффект от этого для ОПК пока публично не обсуждался. Однако это активизировало поиски чиновниками оптимального механизма подтверждения российского происхождения продукции.

Так, губернаторам рекомендуется к марту 2022 года включить в повестку промышленных ведомств субъектов РФ стимулирование выпуска ОПК высокотехнологичной гражданской продукции, Минобрнауки и Минпромторгу - внедрить образовательные программы в области робототехники и изучить возможность создания консультационных центров на базе образовательных и экспертных организаций для "методической помощи" оборонке.

Поручения Борисова содержат и предложения по ограничению конкуренции в госзаказе в пользу ОПК - речь идет о контрактации с единственным поставщиком при поставках высокотехнологичной продукции.