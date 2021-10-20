Российский рынок труда восстанавливается

20 октября. FINMARKET.RU - Потребность работодателей в работниках сегодня на 20% выше, чем в докризисный период, говорится в исследовании РАНХиГС на основе данных Росстата. В нем также отмечается, что в октябре 2021 года число вакансий на одном из крупнейших сервисов по поиску работы - hh.ru - примерно в полтора раза превысило количество предложений, размещенных в 2019 году, пишет "Российская газета"

С одной стороны, растет спрос на молодых специалистов, отмечает автор исследования Виктор Ляшко. Однако их число будет сокращаться минимум еще пять лет. В то же время ситуация на рынке труда поменялась из-за снижения числа трудовых мигрантов, что вынуждает работодателей искать работников среди россиян. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на работников в отраслях, выигравших от пандемии, в их числе - онлайн-услуги и доставка, при этом восстанавливается спрос на работников в пострадавших от ковида отраслях (гостиницы, рестораны, торговля). Работодатели, столкнувшись здесь с дефицитом рабочей силы, начали повышать зарплаты.

Как рассказали "РГ" в сервисе Superjob, наибольший прирост вакансий к допандемийному уровню демонстрируют курьерские службы. За год - с октября прошлого года по октябрь нынешнего - их количество выросло на 420%. На 153% увеличилось количество предложений для кассиров. А вот желающих занять эти места в разы меньше. Много вакансий и для рабочих, особенно их не хватает на стройплощадках.

После кризисов 2009 и 2015 годов рынку труда потребовалось не менее двух-трех лет для полного восстановления. В этот раз уже в августе 2021 года безработица вернулась к допандемийным значениям и сократилась до 4,4%, отмечают в Росстате. По данным Минтруда, этого удалось достичь за счет увеличения доли занятых граждан, в том числе на временных позициях: в гостинично-ресторанном бизнесе, в сельскохозяйственной и строительной сфере. На это повлияли также общий подъем деловой активности, рост трудоустройства выпускников и увеличение числа самозанятых. Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Значительную роль сыграли и уже принятые меры по поддержке занятости.

В целомвосстанавливается, говорит доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, за период пандемии произошло высвобождение персонала и определенное снижение заработной платы, что позволило активизировать набор персонала сейчас и повысить зарплаты. Однако она обратила внимание, что сохранилась структурная безработица - квалификация работников и структура рабочих мест по-прежнему не сбалансированы.