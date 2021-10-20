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20 октября 2021 года 09:24
За год РФ удалось устранить ущерб для экспортеров на $4 млрд
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Егор Алеев/ТАСС
В 2020–2021 гг. наблюдался взрывной рост протекционизма – многие страны усилили политику введения барьеров и ограничений на международную торговлю, говорится в докладе Минэкономразвития об итогах внешнеэкономической деятельности России, пишут "Ведомости". В прошлом году удалось добиться отмены 34 ограничительных мер против российского экспорта, уточняется в документе: общий объем ущерба от действия этих мер для отечественных экспортеров в 2020 г. в Минэке оценили в $3,4 млрд, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 г. В 2021-м удалось аннулировать негативное влияние еще 24 протекционистских барьеров на сумму в $0,5 млрд. По сути $3,4 млрд, на которые удалось не допустить ущерба экспортерам в прошлом году - это то, что смог заработать российский бизнес на международных рынках, пояснил "Ведомостям" представитель Минэка. С 2015 г., когда усилилась санкционная политика США и ЕС, количество новых ограничительных мер увеличилось почти вдвое, следует из данных Минэкономразвития. Всего в отношении российских товаров на конец 2020 г. действовало 195 ограничительных мер, включая антидемпинговые пошлины, квоты, санкции и проч. Большинство из них было введено со стороны ЕС и Украины (по 25 мер), Турции (15 мер), Белоруссии и США (по 10 мер), следует из данных Минэка. В прошлом году было введено 56 новых ограничительных мер в отношении товаров российского экспорта, это на 19% больше, чем годом ранее. По оценке Минэкономразвития, активизация протекционизма связана с пандемией и замедлением роста мирового хозяйства, глобальным кризисом перепроизводства в ряде отраслей (в частности, на рынках стали и алюминия), нестабильностью валютных курсов. Сумма "сохраненных" для российских экспортеров $4 млрд в результате отмены ограничений в абсолютном выражении существенна, однако в относительном – это лишь несколько процентов от совокупного ущерба для российского экспорта за два года, отмечает директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. Химическая промышленность и металлургия – это те отрасли, которые в первую очередь попадают под удар, отмечает Кнобель. Ограничительные меры в отношении России чаще всего используются именно к этим товарным позициям, указывает эксперт.
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Ключевые слова: Россия, экспортеры, ограничения
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