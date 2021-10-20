Россия заняла 16-е место в мировом рейтинге национальных брендов

20 октября. FINMARKET.RU - Консалтинговая компания Brand Finance выпустила очереднойстоимости "национальных брендов" — условной оценочной стоимости комплекса экономических, политических и репутационных факторов, связанных с разными странами мира, пишет "Коммерсант"

По сравнению с прошлым годом десятка лидеров осталась неизменной — на первом месте по стоимости национального бренда остались США, чейоценен в $24,8 трлн, второе место — Китай ($19,8 трлн), третье место — Япония ($4,4 трлн). Далее следуют Германия, Великобритания, Франция, Индия, Канада, Италия и Южная Корея. Стоимость брендов всех стран из топ-10 выросла по сравнению с прошлым годом благодаря восстановлению их экономики после снятия основных коронавирусных ограничений.

Бренд России с прошлого года "подешевел" на 5,1% — до $786 млрд — из-за чего позиция страны оказалась на две отметки ниже, на 16-й строчке, между Индонезией и ОАЭ.

Общая стоимость национальных брендов рейтинга этого года выросла на 7%, до $90,8 трлн, в основном благодаря относительному восстановлению мировой экономики с прошлого года. Однако этот показатель все еще остается на 7% ниже допандемического уровня в 2019 году.

Самым "устойчивым национальным брендом" в этом году оказался бренд Швейцарии. На втором месте — Канада, на третьем — Нидерланды.