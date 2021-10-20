Уровень бедности в РФ будет сокращаться быстрее, чем предполагалось

20 октября. FINMARKET.RU - Уровень бедности в России в 2021 году и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, пишут "Известия" . Финальная версия Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года предполагает, что в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума должна упасть до 11,4% (что коррелирует с прогнозом Всемирного банка) вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа. Правительство ожидает, что ускоренная положительная динамика сохранится и в ближайшие три года. В 2022 году уровень бедности опустится до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м - до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м - до 9,6% (ранее 10,4%). Таким образом, уже к концу 2023 года этот показатель должен упасть до исторического минимума за весь постсоветский период (10,7% по итогам 2012 года). Целевой показатель на 2030 год остался на уровне 6,5%, что соответствует поставленной президентом задаче по снижению бедности в два раза по сравнению 2017 годом (12,9%). Абсолютные цифры в документе не приведены.

По данным Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1% (17,8 млн человек).

Согласно утвержденной правительством РФ методике, показатель "Уровень бедности" за отчетный период рассчитывается Росстатом как доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.

Пересмотр прогноза частично связан с изменением методики расчета уровня бедности вследствие нового принципа определения прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, пояснила в беседе с "Известиями" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

В Росстате изданию пояснили, что формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). С 1 января 2021 года прожиточный минимум стал рассчитываться как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В нынешнем этот показатель в целом по РФ составляет 11 653 рубля. В то же время служба планирует усовершенствовать методику оценки уровня жизни, доходов, расходов и других социально-экономических показателей различных групп населения. Для этого ведомство заказало специальное научное исследование.