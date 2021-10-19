ЦБ попросят смягчить условия кредитования застройщиков

19 октября. FINMARKET.RU -доступа девелоперов к кредитным средствам банков предложили облегчить за счет смягчения требований к проектному финансированию. Смягчить требования предложила комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию. В том числе предлагается внести изменения в положения и инструкции Банка России по выдаче кредитов девелоперам. Инициатива сформирована по итогам заседания комиссии, в ближайшее время она будет направлена в Минстрой, пишут "Известия"

"Изменения должны снизить нагрузку на банки и стоимость проектного финансирования для застройщиков. Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%", - считает руководитель экспертной рабочей группы комиссии Эдуард Самигуллин.

Общественники предлагают изменить требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов, использующих эскроу-счета. В частности, понизить критерии оценки по ссудам. Сейчас при высокой категории качества заемщика банк должен создать резерв в размере не менее 1% от выдаваемой суммы кредита. Общественники считают, что его следует опустить до нуля и понизить на 3-5% для остальных категорий заемщиков (достаточная, удовлетворительная и слабая).

Также стоит разрешить банкам оценивать независимо друг от друга проекты разных юрлиц в составе одной группы компаний, если они достаточно обособлены - между ними нет кросс-потоков и обязательств, сказано в документе. Сегодня банки не могут выдавать кредиты на новые проекты группы, если общая сумма ее займов превышает 25% от капитала кредитной организации.

"На первый взгляд прямой эффект от этих мер для покупателей неочевиден. Но все затраты застройщиков ложатся на плечи покупателя. Таким образом, принимая пакет мер для облегчения финансовой нагрузки на строительные компании, мы рассчитываем на общее снижение цены квадратного метра", - сказал председатель комиссии общественного совета при Минстрое по проектному финансированию Рифат Гарипов.

Инициатива общественников также предполагает снижение требований к региональным девелоперам при выдаче проектного финансирования. Например, снять ограничение на доступность программы субсидирования низкомаржинальных проектов (стоимостью до 500 млн руб.) по географическому признаку. Также предлагается разрешить использовать средства программы не только на объект целиком, но и на отельные части жилых комплексов, чтобы на помощь могли рассчитывать не только маленькие объекты, но и более масштабные.

Инициативы общественного совета при Минстрое в Банк России пока не поступали. Там отметили, что само по себе снижение требований не снимает проблему возможного отказа банков кредитовать финансово неустойчивые проекты.