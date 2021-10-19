Курс на дедолларизацию будет продолжен - замглавы МИД РФ

19 октября. FINMARKET.RU - Целесообразность продолжения курса России на сокращение доли доллара в национальных международных резервах и внешних расчетах не вызывает сомнений, несмотря на определенные издержки от дедолларизации для бизнеса и государственных финансовых расчетов, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавыАлександр Панкин.

"Вынуждены констатировать, что "санкционные риски и вызовы" со стороны США сохраняются. В этих условиях совершенно ясно, что наши расчеты с основными торговыми партнерами нуждаются в защите и стабильности в контексте применяемой валюты, поскольку платежи в долларах США, по сути, проходят через американские банки и систему клиринга, что позволяет Вашингтону блокировать любые, на их взгляд, подозрительные транзакции", - сказал Панкин.

"Таким образом, не вызывает сомнения целесообразность продолжать работу по дальнейшему сокращению доли доллара в национальных международных резервах, а также его использования в расчетах с иностранными партнерами. При этом заменить американский доллар можно иными валютами, как национальными, так и региональными, а в перспективе, вероятно, и некими цифровыми активами", - сообщил замминистра, курирующий в МИД РФ вопросы международного экономического сотрудничества.

Высокопоставленный дипломат отметил, что "проводимая Россией целенаправленная работа по сокращению влияния американского доллара на отечественную экономику и внешнеторговые операции, естественно, способствует все большему снижению "санкционных рисков" со стороны США".

"При этом мы рассматриваем соответствующие шаги в большей степени как превентивную меру, направленную на создание более предсказуемых и стабильных условий для развития, нежели инструмент для борьбы с уже действующими антироссийскими ограничительными мерами Вашингтона. Очевидно, что соответствующий курс российского правительства способствует сохранению финансового суверенитета страны", - заявил он.

При этом, по словам Панкина, "на самом деле отказ от доллара связан и с определенными издержками для бизнеса и государственных финансовых операций".

"Однако, когда вы стоите перед выбором незначительного роста затрат, позволяющих обеспечить надежность транзакций, либо потенциальной необоснованной заморозки платежей со всеми вытекающими коммерческими последствиями для участников конкретной сделки, очевидно, вы выберете первое", - подчеркнул замминистра.

Панкин также сообщил, что Россия не исключает применения к евро аналогичных механизмов, используемых в процессе дедолларизации, но в настоящий момент не видит причин сокращать долю евро в национальных резервах и внешних расчетах.

"В отношении евро мы не сталкиваемся с проблемами в расчетах и переводах, поэтому не видим причин к применению аналогичной тактики ни к европейской единой валюте, ни к каким-либо иным национальным валютам", - сообщил замглавы МИД.

"Если евро обеспечивает приемлемую надежность и уровень издержек при осуществлении расчетных операций и так далее, то заменять такую валюту какой-либо иной исключительно из политических соображений, не имея конкретных примеров дискриминационных подходов в ее использовании к российскому бизнесу, экономически нецелесообразно и может, напротив, привести к дополнительным финансовым потерям предпринимателей", - подчеркнул замминистра, курирующий в МИД РФ международное экономическое сотрудничество.

Он также сообщил, что "в рамках дискуссии о повышении международной роли евро и возможности его использования для оплаты поставок энергоресурсов мы ведем такой диалог с ЕС и готовы к увеличению доли евро в соответствующих операциях за счет сокращения долларовой составляющей".

Тем не менее, по словам Панкина, "естественно, накопленный опыт и сформированный инструментарий может быть при необходимости использован и в отношении других валют". "Однако замещение доллара иной валютой - это вовсе не самоцель российской политики, а защитная реакция. У нас нет претензий к доллару как к таковому, и мы не призываем отказываться от него любой ценой. Однако у нас есть значительные претензии к финансовой политике эмитирующего его государства, которое использует национальную денежную единицу в качестве экономического оружия в международном масштабе", - пояснил высокопоставленный дипломат.

"Вместе с тем, если Брюссель гипотетически будет исповедовать схожие с американскими меры сдерживания и использовать собственную валюту в качестве инструмента давления и контроля, то, естественно, весь накопленный багаж знаний и механизмов дедолларизации может быть задействован нами и по отношению к единой европейской валюте", - заявил Панкин.