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19 октября 2021 года 10:40
За нарушение авторских прав ТПП предлагает конфисковывать имущество
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Александр Катков/ТАСС
19 октября. FINMARKET.RU - Торгово-промышленная палата РФ в год сопровождает около 100 законопроектов. По каким направлениям она будет работать с новым составом Госдумы, "Российской газете" рассказал президент ТПП Сергей Катырин Он, в частности, сообщил, что ТПП будет предлагать доработать нормы и усилить ответственность за нарушение авторских, смежных и патентных прав, пересмотрев в сторону увеличения размер штрафных санкций и добавив конфискацию. А также ввести наказание за повторные нарушения. Кроме того, по его словам Торговая палата не может обойти стороной проблему поддержки малого бизнеса. "У нас достаточно много предложений в этой части, которые мы планируем продвигать. Например, точечное расширение возможностей для применения налога на профессиональный доход", - сказал Катырин. Глава ТПП также заметил, что самозанятым, оказывающим услуги населению, необходимо дать возможность реализовывать сопутствующую продукцию, которую они сами не производят. "Например, обувному мастеру реализовывать средства по уходу за обувью. Сейчас для этого ему приходится совмещать несколько режимов налогообложения - приобретать патент на реализацию и платить налог на профессиональный доход", - пояснил Катырин. На повестке дня также законодательство в области туристической деятельности, продолжил он. Так, эксперты палаты принимают активное участие в рабочей группе Ростуризма по подготовке проекта нового федерального закона "О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации". "Мы считаем, что в новом законе необходимо закрепить ряд важных моментов. Например, объединить фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма и финансовое обеспечение ответственности туроператора. Это позволит более эффективно распоряжаться финансовыми ресурсами, даст больше гарантий туристам и позволит не изымать полностью эти средства из оборота", - сказал глава ТПП. Он добавил, что в новом законе предлагается утвердить сроки и условия возврата денег или предоставления равнозначного туристического продукта в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или эпидемий. Что касается реформы КоАП, то ТПП будет предлагать депутатам в проекте нового кодекса закрепить возможность заменять административное наказание для бизнеса в виде штрафа на предупреждение.
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Ключевые слова: РФ, ТПП, законотворчество, участие
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