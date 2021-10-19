ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых

19 октября. FINMARKET.RU -изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение "Мой налог" служба разослала работающим на себя, пишут "Известия" . Сегодня приложение "Мой налог" заменяет самозанятым кассу и отчетность.регистрируются в приложении "Мой налог" и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами и ИП.

В ФНС заявили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей продуктов службы. Благодаря этому векторы развития приложения "Мой налог" определяют в том числе и сами самозанятые.

"Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получатьна свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог", - рассказали в ФНС.

Как ранее писали "Известия", самозанятые с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд, а их количество превысило 3,1 млн. По прогнозам Минтруда, к 2024 году число работающих на себя составит 5 млн, а к 2030-му может вырасти до 10-11 млн.

Как рассказали "Известиям" в кредитных организациях, там стали внедрять сервисы электронных чаевых самозанятым.

А эксперты разделились в оценке инициативы ФНС: инструмент будет удобным, но его целесообразность для самозанятых, которые ни с кем не делятся выручкой, вызывает вопросы, заявили они.