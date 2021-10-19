Разработаны новые правила заключения соглашений о защите капиталовложений

19 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития направило в правительство проект постановления с новыми правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассказал "Ведомостям" первый замминистра экономического развития Андрей Иванов. Согласно документу, новые правила будут действовать временно: с момента подписания документа до 1 июня 2022 г. Ими предусмотрено заключение СЗПК в бумажном виде, но в 2022 г. планируется запуск государственной информационной системы (ГИС) "Капиталовложения", в которую перейдет вся работа по СЗПК.

Одно из существенных изменений в правилах - возможность отразить в соглашениях изменения, связанные с курсом рубля и ключевой ставкой. В случае если курс рубля снизится к доллару или евро более чем на 20%, а ключевая ставка повысится более чем на 3 п. п. с момента заключения соглашения, стоимость проекта и сроки его выполнения могут измениться и инвестор будет вправе отразить это в соглашении. По словам Иванова, в документах, которые предоставляются при заключении соглашений, есть информация о ставках по кредитам - если они меняются, то меняются условия реализации проекта. "Инвестор, например, может сказать, что дальше продолжение становится невыгодно, потому что для него меняются условия кредитования. Поэтому у него возникает право для расторжения соглашения", - отмечает первый замминистра.

Другое нововведение - определение ВЭБ.РФ, Агентства инвестиционного развития (АИР) и российских кредитных организаций в качестве уполномоченных организаций, которые будут сопровождать процессы заключения СЗПК и мониторить исполнение условий соглашений. Для банков будет установлен ряд критериев, которым сейчас, по оценке Минэкономразвития, соответствует 47 банков.

Как отметил Иванов, Минэкономразвития за оставшуюся часть года планирует заключить соглашения общим объемом инвестиций 1,7 трлн руб. Он напомнил, что KPI правительства предусматривает заключение в 2021 г. 100 СЗПК общим объемом инвестиций 2 трлн руб. На данный момент подписано контрактов на 300 млрд руб., уточнил Иванов. По его словам, чтобы запустить ГИС "Капиталовложения", нужно поставить на поток заключение СЗПК.

Бизнес тоже подготовил и представил ряд своих замечаний к новым правилам заключения СЗПК, отметил источник, близкий к РСПП. Замечания касаются в том числе выбора уполномоченной организации инвесторами, заключившими соглашения по старым правилам до 2 апреля. Кроме того, бизнес предлагает закрепить в нормативном документе безвозмездность для инвесторов сопровождения СЗПК уполномоченной организацией, привести определение термина "банковское сопровождение" и зафиксировать, на основании какого документа будет осуществляться предоставление услуг уполномоченной организацией, сообщил собеседник издания.