Доиндексация соцпособий и маткапитала на инфляцию-2021 обойдется примерно в 30 млрд руб.

18 октября. FINMARKET.RU - Дополнительнаясоциальных пособий и материнского капитала на 2022 год в связи с превышением фактического показателя инфляции над заложенным в бюджет обойдется в сумму порядка 30 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Из них 15 млрд рублей пойдет на доиндексацию маткапитала, вторая половина- на различные пособия. В этой сумме не учитываютсяна индексацию пенсий.

"Источники - внутреннее перераспределение средств. У нас есть зарезервированные средства определенные, невостребованные, мы как раз дали больше возможности для манёвра в ходе рассмотрения бюджета и, соответственно, в ходе исполнения. Соответственно, за счёт этих средств и будем искать ресурсы", - сказал Силуанов.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в беседе с журналистами напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать на размер фактической, а не прогнозной инфляции размер материнского капитала. Соответствующие поправки в законодательство нужно будет внести до второго чтения бюджета в ГД, отметил он.

"Президент сказал, у нас все социальные выплаты идут по фактической, а не по прогнозной инфляции, следовательно, они будут профинансированы и проиндексированы с учетом фактической инфляции, но оставалось одно исключение - это маткапитал, он в законе прописан по прогнозной (инфляции). Значит, сейчас задача вместе с профильным комитетом, когда будем слушать социальную программу, отработать, чтобы в срочном порядке были внесены изменения до второго чтения бюджета в закон по фактической (инфляции). И естественно, в рамках второго чтения мы должны будем этот вопрос решить", - пояснил он.

Минэкономразвития на прошлой неделе сообщило о повышении прогноза по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4% на фоне роста цен на продукты питания. ЦБ планирует представить уточненный прогноз по инфляции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 22 октября. Июльский прогноз Банка России по инфляции на 2021 год составлял 5,7-6,2%. Повышение этой оценки в октябре "высоко вероятно", заявил ранее глава департамента ДКП ЦБ Кирилл Тремасов.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 11 октября ускорилась до 7,64% с 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз этот показатель был выше 7,6% в феврале 2016 года (тогда он составил 8,1%).

Ранее в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что социальные расходы на 2022 год будут уточнены исходя из высокой инфляции текущего года ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на предстоящие 3 года.

"Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов", - сказал он.