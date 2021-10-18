Банки готовят подключение карт "Мир" к Google Pay

18 октября. FINMARKET.RU - Ряд крупных российских банков планирует начать в октябре подготовку документации и тестирование технического решения по подключению карт "Мир" к Google Pay. Об этом сообщили "Российской газете" их представители. С помощью системы можно бесконтактно оплачивать покупки мобильным телефоном и часами, работающими на операционной системе Android. По оценке эксперта, основной аудиторией нового сервиса станут бюджетники и студенты.

О таких планах сообщили "РГ" в ВТБ, Почта банке, "Хоум кредите", "Ренессанс кредите", ДОМ.РФ, Московском кредитном банке, "Русском стандарте". Подготовка начнется после того, как Национальная система платежных карт (НСПК) представит релиз технического решения, сообщили представители указанных банков . Как ранее заявляли в НСПК, это должно произойти 26 октября.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст уточнил, что- один из мировых лидеров по платежам через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. В том числе, Россия занимает одно из первых мест по числу карт, используемых в Android Pay, уточнил он. Число таких операций росло за последние пять лет на сотни процентов.

Поэтому, по его словам, НСПК активно работает над тем, чтобы подключить к этим сервисам можно было и национальные платежные карты. Сейчас картами "Мир" можно оплачивать покупки и услуги со смартфона с помощью Apple Pay, Mir Pay и Samsung Pay. Google Pay совместима со всеми смартфонами на платформе Android 4.4 и выше, в то время как Apple Pay работает только на устройствах Apple, а Samsung Pay - на смартфонах Samsung.

"Возможность пользоваться картами "Мир" и через Google Pay, безусловно, положительно скажется на удобстве национальных карт, сделает их более конкурентоспособными, - считает Шуст. - Когда у потребителей есть выбор - это всегда хорошо сказывается на рынке в целом. Новация будет выгодна и банкам, потому что позволяет мгновенно выпускать виртуальные карты, экономя на эмиссии традиционных, пластиковых карточек и их доставку. Главным образом, целевая аудитория нового сервиса - это бюджетники и студенты".