Платеж бизнеса за техприсоединение к электросетям предложили увеличить

Минэнерго внесло в правительство законопроект о реформе платежей бизнеса за технологическое(ТП) к электросетям. По документу, стоимость ТП для льготных категорий — малого и среднего бизнеса (до 150 кВт) — будет постепенно расти, пишет "Коммерсант" . С 1 января 2022 года в цену ТП включат до 50% расходов на строительство новых сетей от существующей инфраструктуры («последнюю милю»), а с 1 июля 2022 года — 100%. Сейчас средняя стоимость ТП для этой категории — около 56 тыс. руб.

Льготы на ТП с 2009 года имеет население, а с 2017 года — малый и средний бизнес. Из-за этого у сетевых компаний возникают выпадающие доходы: за 2009–2019 годы они составили 54,7 млрд руб., в перспективе оцениваются в 10 млрд руб. в год. Спрос растет: ежегодно поступают заявки на льготное ТП суммарно на 7 ГВт, но фактически клиенты потребляют лишь 20%, а сетям приходится содержать резерв, говорится в пояснительной записке к документу.

Но законопроект коснется и крупного бизнеса (свыше 150 кВт), который не имеет льгот и оплачивает строительство "последней мили". С 1 июля 2024 года его могут заставить оплачивать еще и расходы на расширение существующей инфраструктуры, включая межсетевые связи. Сейчас такие расходы включаются в тариф на передачу и распределяются на всех потребителей. В Минэнерго пояснили “Коммерсанту”, что выступают за "полностью экономически обоснованный размер платы" для заявителей свыше 150 кВт, уточняя, что в большинстве случаев плата за ТП для них не вырастет.