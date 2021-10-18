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18 октября 2021 года 08:47
Онлайн-ритейлеры испытывают нехватку кадров
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Егор Алеев/ТАСС
18 октября. FINMARKET.RU - Онлайн-ритейлеры испытывают нехватку кадров - прежде всего сборщиков и автокурьеров, пишут "Ведомости". со ссылкой на сотрудников онлайн-компаний и рекрутинговых агентств. Причины нехватки персонала - сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов. Кадровые возможности на рынке практически исчерпаны, отмечают в компаниях. В сентябре этого года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3-3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике - почти в 7 раз, комментирует взрывной рост объявлений представитель крупнейшего российского онлайн-сервиса HeadHunter. Агентства по подбору персонала подтверждают повышенный спрос на их услуги со стороны фудтех-компаний. Представитель компании "Эксельсиор" заявляет, что число вакансий доставщиков у этих сервисов выросло в 2 раза в 2020 г. и еще в 2 раза за август - сентябрь 2021 г. Больше всего заявок поступает от служб доставки еды и продуктов, но ближе к черной пятнице и новогодним праздникам к ним добавится повышенный спрос со стороны маркетплейсов и продавцов непродовольственных товаров, считает директор по управлению индустриальным сектором кадровой компании Unity Татьяна Кабешова. Все опрошенные "Ведомостями" представители сервисов ("Сбермаркет". "Яндекс.Еда", Delivery Club и проч.) по доставке продуктов подтвердили нехватку курьеров. Ситуация уже привела к тому, что услуги курьеров подорожали в 1,5-2,5 раза с начала года, говорит представитель сервиса SuperJob. По его словам, доход водителя-курьера при полном графике сейчас может составлять до 200 000 руб. в месяц, а сборщиков, пеших или велокурьеров - до 100 000 руб. Это вызывает внутреннюю миграцию в ритейле: многие штатные работники офлайн-магазинов переходят в курьерские службы в качестве самозанятых, где оплата выше, чем у кассиров или мерчандайзеров, отмечает представитель платформы "YouDo бизнес". Сотрудники сервисов доставки считают, что к Новому году ситуация усугубится: число заказов резко увеличивается за неделю до праздников и длится треть января. Крупные пики также случаются 23 февраля и 8 марта.
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Ключевые слова: Россия, онлайн-торговля
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