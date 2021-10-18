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18 октября 2021 года 08:25
Минэкономразвития понизило прогноз по росту доходов россиян
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PA Images\ТАСС
18 октября. FINMARKET.RU - В октябре Минэкономразвития скорректировало оценку инфляции на конец года - на 1,6 п.п. вверх, до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8%. Эти изменения повлекли за собой и ухудшение прогноза по реальным доходам - на 0,5 п.п. Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5% (роста), - заявили "Известиям" в пресс-службе министерства. В предыдущей версии прогноза ожидалось увеличение на 3%. Там пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и станет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан - как за счет роста реальных заработных плат, так и за счет восстановления численности занятых. Кроме того, позитивный эффект окажет увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности. "Одновременно реализуются адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся. На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей", - сообщили в ведомстве. Согласно данным Росстата, по итогам 2020 пандемического года реальные доходы населения сократились на 2,8%. Таким образом, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. "Известия" попросили ведущих экономистов дать свой прогноз по уровню благосостояния россиян в 2021 году. Самыми пессимистичными ожиданиями поделились в НРА. "Реальные располагаемые доходы окажутся в диапазоне от минус 2% до 0. Номинальное увеличение будет "съедено" активным ростом цен", - заявил управляющий директор рейтинговой службы агентства Сергей Гришунин. Самый позитивный прогноз дали старший экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков и директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Согласно их ожиданиям, по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы населения вырастут на 2,5-3%. Эксперты считают, что исправить ситуацию могут меры соцподдержки и улучшение инвестиционного климата.
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