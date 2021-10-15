Бизнес предупреждает о риске роста цен на электроэнергию

15 октября. FINMARKET.RU - Бизнес предупредил кабмин о возможном росте цен на электроэнергию для населения. Так в отрасли отреагировали на инициативу Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года. Об этом сказано в письме ассоциации "Гидроэнергетика России" премьер-министру Михаилу Мишустину от 12 октября, пишут "Известия"

Предложение увеличить налоговую нагрузку на пользование водными ресурсами обсуждалось на правкомиссии по бюджетным проектировкам еще в августе, позже МПР назвало размер предлагаемого налогового повышения. Бизнес получил расчеты лишь в октябре, уточнил "Известиям" глава ассоциации Олег Лушников.

"Предусмотренное проектом постановления увеличение ставок недопустимо, <…> не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ", - указано в письме энергетиков Михаилу Мишустину.

В нем отмечено: принятие меры приведет к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022-2025 годах. При этом доля платы за водопользование в себестоимости продаж для некоторых ГЭС превысит 40%, указано в документе. Сейчас в среднем этот показатель варьируется в диапазоне 5-10%, составляя около 8 млрд рублей в год для всех гидроэлектростанций страны, уточнил Лушников.

"Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов", - сказано в письме ассоциации.

Организация призвала отказаться от повышения ставок и наложить мораторий на их увеличение в дальнейшем.

Гидроэнергетики считают увеличение налоговой нагрузки недопустимым. Меру не поддержали и специалисты Минэкономразвития и Минэнерго. В Минприроды пообещали, что будет проведена проверка всех возможных рисков, в том числе касательно тарифов для конечных потребителей.