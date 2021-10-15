Россияне все меньше переезжают на работу в другие регионы

15 октября. FINMARKET.RU - Россияне все реже переезжают с места на место. Масштабы внутренней миграции в России сокращаются уже третий год, подсчитали в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, пишет "Российская газета"

В 2019 году было зафиксировано на 6,9% меньше переселений внутри страны. То есть 300 тысяч человек по сравнению с прошлым годом не поменяли место жительства. А в 2020 году уже 520 тысяч россиян не решились на

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгия Остапковича, последние пять-семь лет идет заметный отток сельского населения в города. Уезжают люди в возрасте от 15 до 45 лет. И связано это с экспансией крупных сельскохозяйственных и промышленных холдингов, которые не заинтересованы в привлечении на работу местного населения. В то же время он согласен с тем, что из региональных центров и даже небольших районных городов люди стали уезжать менее активно. Он добавляет, что сейчас в регионах появляется много новых рабочих мест. И если в пределах города есть где работать, человек, особенно если уже есть семья, не решится на переезд.

Минус же в том, что снижение внутренней миграции приводит к возникновению относительно обособленных региональных рынков труда. "Это в целом тормозит развитие рынка труда", - отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Основная причина, почему внутренняя миграция в России сейчас сокращается, - это, конечно, пандемия, считает Журавлев. Также сюда можно отнести проблему доступности цен на жилье в более крупных городах.

Научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им Плеханова Павел Прохоров добавляет, что негативный эффект от отсутствия трудовой миграции проявляется в первую очередь в транспорте и общепите.