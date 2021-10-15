Сборы за покупки из иностранных интернет-магазинов превысили показатели 2020 года

15 октября. FINMARKET.RU - С начала 2021 г. таможенныеза покупки из иностранных интернет-магазинов уже превысили показатели 2020 г., по итогам которого Федеральная таможенная служба (ФТС) собрала "чуть больше 2 млрд руб.", рассказал в интервью "Ведомостям" первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов: "Если экстраполировать - мы идем в этом году на 3 млрд руб. платежей с посылок".

Чтобы получить покупку из иностранного интернет-магазина, россиянин должен заплатить сбор, если стоимость покупки превышает 200 евро либо ее вес более 31 кг. Сбор составляет 15% с суммы превышения порога стоимости и не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Это условие действует в России с 1 января 2020 г.

Сборы с иностранных посылок растут при снижении количества отправлений, констатирует Давыдов: "Это говорит о том, что люди стали платить чаще и честнее заявлять стоимость товара". К тому же сама процедура оплаты стала удобной, списание средств можно совершить через сервис "Почты России", отмечает он.

Представитель "Почты России" объясняет рост международной выручки при сокращении числа отправлений "усилением тенденции консолидации отправлений".

Консолидация посылок для российских покупателей происходит в Китае, сообщил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. В этом году также немного увеличилось количество покупок из интернет-магазинов ЕС и США, средний чек из которых традиционно выше, чем из наиболее массовых азиатских магазинов: это тоже привело к увеличению объема собранного налога, добавил он.

Рост таможенных сборов может объясняться увеличением среднего чека зарубежных заказов российских покупателей, считает генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.