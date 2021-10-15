Ритейлеры столкнулись с дефицитом персонала

15 октября. FINMARKET.RU -столкнулись с острым дефицитом персонала, включая администраторов магазинов и кассиров. О нехватке в магазинах линейного персонала, включая администраторов, кассиров, мерчандайзеров, "Коммерсанту" рассказали несколько крупных ритейлеров. "Мы наблюдаем снижение количества предложений со стороны соискателей",- подтверждает HR директор Fix Price Антон Максименко. В "Ленте" изданию сообщили, что укомплектованность штата зависит от региона и составляет от 65% до 92%. В Decathlon уточнили, что испытывают дефицит персонала в крупных городах.

Тенденция подтверждается и данными сервисов по поиску работы. По подсчетам HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров год к году выросло на 196%, до 32,9 тыс. Мерчандайзеров ищут на 160% больше, а администраторов магазинов - на 377%. У SuperJob в октябре число вакансий кассира в FMCG-ритейле год к году выросло на 153%, мерчандайзеров - на 57%, администраторов магазинов - на 94%. При этом у SuperJob число резюме по этим профессиям снизилось в целом на 12-17% за год. По сравнению с прошлым годом число желающих работать в рознице снизилось вдвое, констатируют в "VK Работа".

Розничные сети объясняют это целой массой факторов - отток мигрантов, демографическая яма 90-х, переход кадров в бурно растущий рынок онлайн-торговли. Компании стараются удерживать нынешний персонал повышением зарплаты и стимулирующих выплат, а нехватку людей компенсировать автоматизацией работы в зале. Но пока это не решает проблему полностью.

Опрошенные "Коммерсантом" не берутся прогнозировать, когда наладится ситуация с кадрами, ссылаясь на пандемию. "Пока не будут решены вопросы с ввозом мигрантов на наш рынок - а это упрощенное получение разрешительных документов, снижение цен на авиабилеты, кадровая проблема решена не будет",- уверен один из собеседников газеты на розничном рынке.