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15 октября 2021 года 08:35
Антимонопольное законодательство в РФ предлагают ужесточить
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
15 октября. FINMARKET.RU - ФАС завершает последний этап реформы антимонопольного регулирования: служба готовит к правительственной комиссии свой пятый пакет поправок в законодательство. Речь идет в том числе о внесении дополнений в статью 19.5 КоАП РФ, определяющую санкции за невыполнение предписаний госорганов в срок, пишут "Известия", ссылаясь на поправки. Согласно кодексу, компании, которые не исполняют в указанный срок решения и предписания ФАС, сейчас наказывают штрафом до 500 тыс. рублей (для юридических лиц). Такая санкция может коснуться игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением, остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию (картели) и других. Служба предложила удваивать штрафы, если гиганты не выполнят те же предписания в новые сроки. Чтобы нагрузка на бизнес не была чрезмерной, ФАС установила предел: санкция не может превышать 1/50 часть от совокупного размера выручки нарушителя от продажи всех товаров или услуг за прошлый год (относительно того, в котором случился инцидент). ФАС предлагает усилить административную ответственность в тех случаях, когда предписание антимонопольного органа не исполняется дважды и более раз, то есть злостно, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В некоторых случаях противоправное поведение не прекращается, несмотря на применение наказаний, сказано в пояснительной записке к документу. Такие сценарии характерны для монополизированных рынков, где доход бизнеса может нивелировать негативные последствия от штрафов. С учетом цифровизации экономических процессов это проявление наиболее негативно может сказываться на рынках, которые связаны с информационными технологиями, сказано в бумагах. В 2015 году ФАС неоднократно принуждала Google исполнить свои требования через суд — IT-гиганта обвинили в злоупотреблении положением на рынке предустановленных магазинов в OC Android. Антимонопольная служба подсчитала, что в 2018 году она 12 раз привлекала бизнес ответственности по таким поводам, аналогичная ситуация была и в 2019 году. 19 октября предложения ФАС оценят на рабочей группе по регуляторной гильотине по развитию конкуренции, рассказал "Известиям" один из ее участников. Затем документ рассмотрят на подкомиссии и самой правительственной комиссии. Если документы получат одобрение кабмина, то их внесут в Госдуму.
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Ключевые слова: Россия, ФАС, законодательство
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