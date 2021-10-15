Антимонопольное законодательство в РФ предлагают ужесточить

15 октября. FINMARKET.RU -завершает последний этап реформы антимонопольного регулирования: служба готовит к правительственной комиссии свой пятый пакет поправок в. Речь идет в том числе о внесении дополнений в статью 19.5 КоАП РФ, определяющую санкции за невыполнение предписаний госорганов в срок, пишут "Известия" , ссылаясь на поправки. Согласно кодексу, компании, которые не исполняют в указанный срок решения и предписания ФАС, сейчас наказывают штрафом до 500 тыс. рублей (для юридических лиц). Такая санкция может коснуться игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением, остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию (картели) и других. Служба предложила удваивать штрафы, если гиганты не выполнят те же предписания в новые сроки.

Чтобы нагрузка на бизнес не была чрезмерной, ФАС установила предел: санкция не может превышать 1/50 часть от совокупного размера выручки нарушителя от продажи всех товаров или услуг за прошлый год (относительно того, в котором случился инцидент).

ФАС предлагает усилить административную ответственность в тех случаях, когда предписание антимонопольного органа не исполняется дважды и более раз, то есть злостно, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В некоторых случаях противоправное поведение не прекращается, несмотря на применение наказаний, сказано в пояснительной записке к документу. Такие сценарии характерны для монополизированных рынков, где доход бизнеса может нивелировать негативные последствия от штрафов. С учетом цифровизации экономических процессов это проявление наиболее негативно может сказываться на рынках, которые связаны с информационными технологиями, сказано в бумагах.

В 2015 году ФАС неоднократно принуждала Google исполнить свои требования через суд — IT-гиганта обвинили в злоупотреблении положением на рынке предустановленных магазинов в OC Android. Антимонопольная служба подсчитала, что в 2018 году она 12 раз привлекала бизнес ответственности по таким поводам, аналогичная ситуация была и в 2019 году.

19 октября предложения ФАС оценят на рабочей группе по регуляторной гильотине по развитию конкуренции, рассказал "Известиям" один из ее участников. Затем документ рассмотрят на подкомиссии и самой правительственной комиссии. Если документы получат одобрение кабмина, то их внесут в Госдуму.