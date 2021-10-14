Россиянам предложат альтернативные виды отопления домов

14 октября. FINMARKET.RU - Снижение углеродоемкости экономики включает так называемую декарбонизацию зданий - отказ от использования углеводородов в отоплении и переход на тепловые насосы. Об этом говорится в документе Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы, пишет "Российская газета"

Доля ресурсоснабжающих организаций в формировании углеродного следа доходит до 25%, зданий и многоквартирных домов - около 6,5%, рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин на Российской энергетической неделе. Покапроигрывает миру по темпам снижения углеродоемкости: 1,6% за пять лет, тогда как среднемировой - 5%. "Если сфера ЖКХ не будет трансформирована за ближайшее десятилетие, она станет очень серьезным сдерживающим фактором снижения энергоемкости российской экономики", - отметил замминистра энергетики Петр Бобылев.

Десять лет назад для снижения углеродного следа и потребления энергии пытались предотвратить потери тепла через стены домов, рассказал на форуме "100+ TechnoBuild" замглавы Минстроя Сергей Музыченко. Это привело к определенному сокращению энергопотребления. "Но есть огромный потенциал в альтернативных источниках энергии, в работе с инженерными системами, внедрении технологий умного дома. Это потенциальное направление, в котором нужно сейчас идти", - подчеркнул он.

Жители начинают задумываться об энергоэффективности, когда видят реальный результат, отмечает заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. В Москве, к примеру, с 2017 года действует пилотный проект, в рамках которого многоквартирные дома заключают энергосервисные договоры. За это время размер собственных вложений граждан в энергоэффективный ремонт резко вырос.