.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Подход к расчету полной стоимости кредита поменяют в 2022 году
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14 октября 2021 года 09:34

Подход к расчету полной стоимости кредита поменяют в 2022 году

 0
Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - В следующем году будет кардинально изменен подход к исчислению полной стоимости кредита (ПСК). Банк России вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК, заявил "Известиям" представитель ЦБ. По его ожиданиям, поправки внесут ясность в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят клиентам выбор наилучшего предложения на рынке. В регуляторе уточнили, какие именно новации предлагается внести в законодательство:

  • В расчет ПСК помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты допуслуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребкредита.

  • Кредитор, предлагающий заемщику допуслуги к договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о ее размере.

  • Если по договору потребкредита предусмотрено несколько процентных ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, если с кредитной карты снимаются деньги, то одна ставка, а если делается платеж по ней - то другая), предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.

  • Предлагается увеличить "период охлаждения" в отношении допуслуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до 5 календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся 14 календарных дней.

  • Поправки предложено внести и в законодательство о рекламе: продвигать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, которая рассчитана по новым правилам.

В ЦБ ожидают, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. По прогнозам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, поправки будут приняты в 1-м квартале 2022 года. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено всё, что формирует нагрузку на заемщика.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  кредиты,  стоимость,  законопроект

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.