- В расчет ПСК помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты допуслуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребкредита.
- Кредитор, предлагающий заемщику допуслуги к договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о ее размере.
- Если по договору потребкредита предусмотрено несколько процентных ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, если с кредитной карты снимаются деньги, то одна ставка, а если делается платеж по ней - то другая), предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.
- Предлагается увеличить "период охлаждения" в отношении допуслуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до 5 календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся 14 календарных дней.
- Поправки предложено внести и в законодательство о рекламе: продвигать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, которая рассчитана по новым правилам.
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14 октября 2021 года 09:34
Подход к расчету полной стоимости кредита поменяют в 2022 году
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Сергей Бобылев/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - В следующем году будет кардинально изменен подход к исчислению полной стоимости кредита (ПСК). Банк России вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК, заявил "Известиям" представитель ЦБ. По его ожиданиям, поправки внесут ясность в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят клиентам выбор наилучшего предложения на рынке. В регуляторе уточнили, какие именно новации предлагается внести в законодательство:
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Ключевые слова: РФ, кредиты, стоимость, законопроект
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