Подход к расчету полной стоимости кредита поменяют в 2022 году

14 октября. FINMARKET.RU - В следующем году будет кардинально изменен подход к исчислению полной стоимости кредита (ПСК). Банк России вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК, заявил "Известиям" представитель ЦБ. По его ожиданиям, поправки внесут ясность в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят клиентам выбор наилучшего предложения на рынке. В регуляторе уточнили, какие именно новации предлагается внести в законодательство:

В расчет ПСК помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты допуслуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребкредита.

Кредитор, предлагающий заемщику допуслуги к договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о ее размере.

Если по договору потребкредита предусмотрено несколько процентных ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, если с кредитной карты снимаются деньги, то одна ставка, а если делается платеж по ней - то другая), предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.

Предлагается увеличить "период охлаждения" в отношении допуслуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до 5 календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся 14 календарных дней.

Поправки предложено внести и в законодательство о рекламе: продвигать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, которая рассчитана по новым правилам.

В ЦБ ожидают, чтобудет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. По прогнозам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, поправки будут приняты в 1-м квартале 2022 года. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено всё, что формирует нагрузку на заемщика.