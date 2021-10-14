Россия вынуждена уходить от доллара к расчетам в других валютах - Путин

14 октября. FINMARKET.RU - Президент России Владимирназвал большой ошибкой Соединенных Штатов попытки использоватьв качестве санкционного инструмента.

"Мне кажется, чтосовершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. Они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию", - сказал Путин в интервью CNBC.

Он пояснил: "Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах". "К чему это приводит? Мы вынуждены, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - пояснил президент

Путин также обратил внимание на то, что, "когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов видят, что происходит, у них сами возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом, и они тоже начинают сокращать свои долларовые авуары".

Путин подчеркнул: "Даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт".

"Мы, конечно, это делаем: и в резервах своих сокращаем доллары, и в расчетах, это не всегда возможно, но стараемся переходить нав национальных валютах", - отметил Путин.

В связи с этим, подчеркнул президент РФ, "можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры, наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам".

При этом, как заявил Путин, Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах, анализирует ситуацию.

"Он (доллар) подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается. И объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчета в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть, прежде всего", - сказал Путин, отвечая на вопрос, может ли доллар перестать быть мировой резервной валютой.

Как заявил президент РФ, "мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы".

Путин отметил: "Если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару".

Он напомнил, что растет госдолг США и Конгресс принял в очередной раз решение об увеличении потолка госдолга. "То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было", - сказал он.

По мнению Путина, "это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте, потому что все задаются вопросом: а что дальше, что экономические власти США будут делать с этим колоссальным долгом, что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость?"

"С долгом-то что делать?" - повторил президент. Путин добавил, что "это, конечно, вопросы фундаментального характера, это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой администрации".

"Соединенные Штаты - крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - заключил Путин