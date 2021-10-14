.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
Главная / Главное / Ужесточение ДКП только начинает появляться в динамике инфляционных ожиданий - ЦБ
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 октября 2021 года 08:15
Ужесточение ДКП только начинает появляться в динамике инфляционных ожиданий - ЦБ
|0
YAY/TACC
14 октября. FINMARKET.RU - Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавший уже более полугода назад и включивший в себя целый набор шагов повышения ставки - от 25 до 100 базисных пунктов - до сих пор значимо не отразился на инфляционных ожиданиях, отмечают аналитики ЦБ РФ. Банк России начал цикл ужесточения в марте. Повысив ставку последовательно на пяти заседаниях, ЦБ поднял ее на 2,5 процентного пункта - до 6,75%. "Ужесточение ДКП только начинает проявляться в динамике инфляционных ожиданий населения, сберегательной активности и динамике кредитования", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Аналитики ЦБ использовали ту же формулировку, что уже была задействована в комментарии регулятора по инфляции и стала очередным намеком на дальнейшие жесткие шаги Банка России в условиях резкого ускорения роста цен. "Пока это (ужесточение ДКП и его влияние на ожидания) не оказывает значимого влияния на динамику цен, и дезинфляционному тренду только предстоит сформироваться по мере того, как эффект от уже принятых и будущих решений по ДКП проявится в полной мере", - сказано в бюллетене. Прежде ЦБ не закладывал будущие повышения ставки в подобные формулировки, упоминая только об уже состоявшихся. Проводимая ДКП ослабляет действие устойчивых факторов роста цен, однако в сложившейся макроэкономической ситуации их влияние будет ослабевать "постепенно" в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса, констатируют аналитики ЦБ. "По нашим расчетам, дезинфляционные тенденции и эффекты от повышения ключевой ставки будут постепенно нарастать по мере передачи сигнала по процентному, кредитно-депозитному и другим каналам трансмиссионного механизма. Это обеспечит замедление годовой инфляции в России до 4-4,5% в 2022 году", - отмечается в бюллетене.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.