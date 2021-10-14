Ужесточение ДКП только начинает появляться в динамике инфляционных ожиданий - ЦБ

14 октября. FINMARKET.RU - Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавший уже более полугода назад и включивший в себя целый набор шагов повышения ставки - от 25 до 100 базисных пунктов - до сих пор значимо не отразился на инфляционных ожиданиях, отмечают аналитики

Банк России начал цикл ужесточения в марте. Повысив ставку последовательно на пяти заседаниях, ЦБ поднял ее на 2,5 процентного пункта - до 6,75%.

"Ужесточениетолько начинает проявляться в динамике инфляционных ожиданий населения, сберегательной активности и динамике кредитования", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики ЦБ использовали ту же формулировку, что уже была задействована в комментарии регулятора по инфляции и стала очередным намеком на дальнейшие жесткие шаги Банка России в условиях резкого ускорения роста цен.

"Пока это (ужесточение ДКП и егона ожидания) не оказывает значимого влияния на динамику цен, и дезинфляционному тренду только предстоит сформироваться по мере того, как эффект от уже принятых и будущих решений по ДКП проявится в полной мере", - сказано в бюллетене. Прежде ЦБ не закладывал будущие повышения ставки в подобные формулировки, упоминая только об уже состоявшихся.

Проводимая ДКП ослабляет действие устойчивых факторов роста цен, однако в сложившейся макроэкономической ситуации их влияние будет ослабевать "постепенно" в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса, констатируют аналитики ЦБ.

"По нашим расчетам, дезинфляционные тенденции и эффекты от повышения ключевой ставки будут постепенно нарастать по мере передачи сигнала по процентному, кредитно-депозитному и другим каналам трансмиссионного механизма. Это обеспечит замедление годовой инфляции в России до 4-4,5% в 2022 году", - отмечается в бюллетене.