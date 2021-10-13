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13 октября 2021 года 16:38

Рейтинг медиаприсутствия банков за сентябрь

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YAY \ТАСС
YAY \ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - Сбербанк в сентябре 2021г. снова на первом месте в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка c результатом 70 400 упоминаний по сравнению с 52 292 в августе этого года.

За крупнейшим российским банком в рейтинге следует ВТБ, получивший 31 090 упоминаний (25 663 в августе), а также "ФК Открытие" - 13 299 упоминаний против 10 755 в предыдущем месяце.

В рейтинге охвата Сбербанк вновь оказался лидером с результатом 322,2 млн. (225,6 млн. в августе). Второе место в сентябре снова занял ВТБ с результатом 287 млн. (187,7 млн). На третьей строке - ФК "Открытие" c охватом 114 млн. чел. (108,4 млн в августе).

Альфа-банк, бронзовый призер августа, откатился в сентябре на пятое место по охвату.

Деловая активность в сентябре 2021г. выросла по сравнению с отпускным августом, что сказалось на результатах участников рейтинга. Все лидеры улучшили показатели в рейтингах упоминаемости и охвата. Кроме того, популярным событием начала сентября стал Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором участвовали все основные участники финансового рынка России. В рейтинге много тиражируемых инфоповодов с форума.

Вместе с тем в рейтинге заметности сентября тройка лидеров показала смешанную динамику. Так, индекс заметности Сбера вырос на 10% по сравнению с августом, почти до 10 млн. Показатель ВТБ напротив снизился на 10%, до 4,4 млн. Качественнное присутствие в медиаполе у "Открытия" практически не изменилось - 1,8 млн.

Наиболее заметным инфоповодом первого месяца осени с упоминанием Сбербанка, стала новость о подписании меморандума о сотрудничестве в вопросах цифровизации системы государственного управления в Казахстане, на базе продуктов банка. Подписание прошло в ходе пленарного заседания с участием президента РФ Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума.

Одним из наиболее тиражируемых инфоповодов с упоминанием Сбера стали материалы СМИ о "зеленом" финансировании. Сбербанк оценил объем таких сделок в своем портфеле в 650 млрд руб. Этот объем включает "зеленые" кредиты, финансы на проекты в сфере альтернативной энергетики, например, на обращение с отходами, и также займы, ставка по которым привязана к выполнению определенных обязательств. Уже сейчас кредитная организация выдала "зеленых" займов на 75 млрд руб., а до конца года сумма вырастет до 100 млрд руб.

Популярным информационным поводом сентября стало упоминание Сбера в теме ввода санкций со стороны Украины в отношении российских компаний. По инициативе Нацбанка Украины идет подготовка новых санкций в отношении дочерних структур российских банков. Как сообщают СМИ, в частности, лоббируется продажа украинской дочерней компании Сбербанка, которая входит в топ-10 активов на Украине, местному аграрному магнату Андрею Веревскому.

Юбилей главы банка ВТБ Андрея Костина стал самым тиражируемым инфоповодом, связанным со вторым крупнейшим банком РФ. Новость о том, что главе банка исполнилось 65 лет, и упоминание событий в деятельности ВТБ при руководстве Костина, стали наиболее популярным сюжетом.

Заметными инфоповодами о ВТБ стали публикации о финансировании банком инвестпрограммы одного из крупнейших горно-металлургических предприятий Узбекистана. Навоийский комбинат специализируются на добыче и переработке золота. В рамках договора ВТБ предоставит предприятию кредит $1 млрд сроком на 5 лет.

Проведение Восточного экономического форума также сыграло роль в тиражируемости сюжетов про ВТБ. На заседании в рамках форума Владимир Путин предложил давать льготную дальневосточную ипотеку под 2% не только молодым семьям, а еще врачам и учителям, независимо от возраста. По словам Костина, субсидированная ипотека, о которой говорил президент, по существу снижена до нуля. Поскольку по законодательству нельзя иметь 0, то 0,01%, все остальное доплачивает государство, поэтому для получателя кредитная ставка 0, отметил он.

Проведение экономического форума во Владивостоке отразилось и на новостных сюжетах о ФК "Открытие". В частности, в ходе форума заместитель председателя ВЭБ РФ Юрий Корсун отметил участие "Открытия" в фабрике проектного финансирования, которую создал ВЭБ. Фабрика реализует 16 проектов, четыре из которых - на Дальнем Востоке. По словам Корсуна, субсидия фабрики работает если ВЭБ привлек другие банки для софинансирования. Так организация работает со Сбербанком, ВТБ, ГПБ, недавно к первой сделке подключился банк Открытие, сообщил он.

Большое внимание было уделено проведенным исследованиям "Открытия". В частности, эксперты банка подсчитали, сколько россиян готовы переехать в новые города Сибири. Почти половина российских жителей готова переехать в новые сибирские города, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Среди причин они называют гарантированную работу и большую зарплату, говорится в исследовании. Кроме того, исследование "Открытия" показало, что более 60% россиян хотели бы получать в два-три раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан.

В конце сентября прошел форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность", организованный Ассоциацией менеджеров, который был широко тиражируем. От банка "Открытие" на нем выступила старший вице-президент, директор департамента коммуникаций Анна Кантер. Она отметила, что открытость, честность и компетентность будут оставаться важнейшими качествами для управленцев любых профессий, несмотря ни на какие технологические революции. По ее словам, роботы не смогут заменить человеческого общения, и в банках это особенно заметно.


Наименование Упоминания в СМИ, сентябрь 2021
1 Сбербанк 70 400
2 ВТБ 31 090
3 ФК Открытие 13 299
4 Россельхозбанк 10 338
5 Газпромбанк 9 178
6 Альфа-Банк 8 097
7 Промсвязьбанк 7 145
8 Тинькофф Банк 6 692
9 Почта банк 5 775
10 Совкомбанк 4 817
11 Райффайзенбанк 4 752
12 Московский кредитный Банк 3 109
13 Росгосстрах Банк 2 952
14 Банк УРАЛСИБ 2 900
15 Росбанк 2 895
16 Банк ДОМ.РФ 2 315
17 Банк Санкт-Петербург 1 888
18 МТС Банк 1 827
19 Банк ЗЕНИТ 1 792
20 РНКБ Банк 1 738
21 Банк ТРАСТ 1 490
22 МСП Банк 1 269
23 Банк Русский Стандарт 1 096
24 ХКФ Банк 1 049
25 Ренессанс Кредит 1 041
26 АБ "Россия" 1 030
27 УБРиР 972
28 Ак Барс Банк 922
29 СКБ-банк 804
30 Новикомбанк 746
31 Экспобанк 710
32 АКБ "ЦентроКредит" 702
33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 687
34 ОТП Банк 678
35 Абсолют Банк 628
36 Алмазэргиэнбанк 620
37 Банк Левобережный 599
38 КБ "Центр-инвест" 561
39 КБ Восточный 460
40 Ситибанк 423
41 Примсоцбанк 422
42 ЮниКредит Банк 415
43 Банк "Кубань Кредит" 326
44 СМП Банк 301
45 Сургутнефтегазбанк 244
46 ТКБ Банк 241
47 Банк "Пересвет" 239
48 Креди Агриколь КИБ 238
49 Банк Авангард 233
50 АКБ "Металлинвестбанк" 231

Наименование Охват аудитории, сентябрь 2021
1 Сбербанк 322 205 116
2 ВТБ 287 029 722
3 ФК Открытие 114 533 846
4 Россельхозбанк 114 142 518
5 Альфа-Банк 107 039 284
6 Газпромбанк 104 253 994
7 Тинькофф Банк 99 440 366
8 Почта банк 90 221 566
9 Промсвязьбанк 87 734 809
10 Московский Кредитный Банк 75 737 091
11 Райффайзенбанк 74 930 259
12 Росбанк 68 752 427
13 Совкомбанк 68 717 597
14 РНКБ Банк 62 387 747
15 АБ "Россия" 52 105 097
16 ХКФ Банк 50 121 581
17 Банк ДОМ.РФ 49 596 200
18 СКБ-банк 43 388 339
19 Банк Санкт-Петербург 45 808 742
20 Росгосстрах Банк 44 909 277
21 Банк УРАЛСИБ 43 621 614
22 КБ Восточный 41 511 796
23 Банк Русский Стандарт 41 042 572
24 Ренессанс Кредит 38 556 526
25 УБРиР 37 213 736
26 Банк ТРАСТ 31 297 070
27 Экспобанк 31 292 733
28 МСП-Банк 29 768 988
29 МТС Банк 29 029 499
30 ЮниКредит Банк 28 786 435
31 ОТП Банк 27 704 458
32 Банк ЗЕНИТ 26 941 447
33 Абсолют Банк 26 311 573
34 Ситибанк 22 987 816
35 Новикомбанк 21 413 250
36 "Локо-Банк" 21 181 503
37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 20 598 598
38 БыстроБанк 19 748 434
39 Ак Барс Банк 18 015 540
40 Сетелем Банк 10 281 230
41 ТКБ Банк 10 251 616
42 Bank of China 9 265 119
43 Банк Интеза 8 629 491
44 Металлинвестбанк 7 697 789
45 МИнБанк 7 228 124
46 Севергазбанк 6 362 970
47 Банк Авангард 6 101 886
48 Банк "Солидарность" 5 984 397
49 Связь-банк 5 847 999
50 Нордеа Банк 5 781 482
Наименование Индекс заметности, сентябрь 2021
1 Сбербанк 9 974 154
2 ВТБ 4 400 417
3 ФК Открытие 1 756 313
4 Россельхозбанк 1 282 748
5 Промсвязьбанк 1 124 255
6 Тинькофф Банк 1 014 121
7 Газпромбанк 984 971
8 Альфа-Банк 981 899
9 Совкомбанк 575 029
10 Райффайзенбанк 484 680
11 Почта банк 387 880
12 Банк ДОМ.РФ 377 091
13 Московский Кредитный Банк 348 154
14 Банк ТРАСТ 329 913
15 Банк УРАЛСИБ 311 504
16 Банк Санкт-Петербург 285 510
17 Росбанк 256 177
18 РНКБ Банк 220 475
19 Азиатско-Тихоокеанский Банк 180 754
20 МСП Банк 176 173
21 Банк Русский Стандарт 161 855
22 Ак Барс Банк 150 059
23 Росгосстрах Банк 149 974
24 УБРиР 141 654
25 Экспобанк 125 372
26 МТС Банк 120 001
27 АБ "Россия 115 704
28 Банк ЗЕНИТ 112 354
29 ХКФ Банк 103 399
30 Ситибанк 99 408
31 Ренессанс Кредит 97 871
32 СКВ-банк 87 535
33 КБ Восточный 81 181
34 КБ "Центр-инвест" 72 942
35 Новикомбанк 71 8482
36 РН Банк 60 872
37 Росэксимбанк 57 160
38 Абсолют Банк 45 781
39 ОТП Банк 44 934
40 ВУЗ-Банк 43 271
41 Банк Левобережный 43 223
42 Банк Интеза 36 943
43 МИнБанк" 36 626
44 Севергазбанк 34 313
45 ЮниКредит Банк 33 569
46 Банк "Кубань Кредит" 32 794
47 Алмазэргиэнбанк 32 621
48 Банк "Таврический" 28 798
49 Банк Солидарность 28 573
50 Примсоцбанк 28 467

Главные темы публикаций сентября:
  • - ЦБ РФ ждет пика инфляции в сентябре.
  • - Центробанк пятый раз подряд повысил ключевую ставку.
  • - Всемирный банк прекращает выпуск отчета Doing Business.
  • - Visa повысит для супермаркетов комиссию за прием карт.
  • - Почти 50% граждан России готовы переехать в новые города в Сибири.
  • - Во Флориде за неуплату налогов арестован россиянин Марк Джитвэй.
  • - В Кремле не увидели связи дела Сачкова с делом Калви.
  • - Суд взыскал почти 10 млрд с Альфа-банка и Абызова.
  • - Каждый десятый российский миллионер живет на Юге.
  • - Банк России посоветовал пенсионерам больше полагаться на собственный капитал.
  • - Набиуллина предложила учитывать рассрочку в кредитной истории.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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