Рейтинг медиаприсутствия банков за сентябрь

13 октября. FINMARKET.RU - Сбербанк в сентябре 2021г. снова на первом месте в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка c результатом 70 400 упоминаний по сравнению с 52 292 в августе этого года.
За крупнейшим российским банком в рейтинге следует ВТБ, получивший 31 090 упоминаний (25 663 в августе), а также "ФК Открытие" - 13 299 упоминаний против 10 755 в предыдущем месяце.
В рейтинге охвата Сбербанк вновь оказался лидером с результатом 322,2 млн. (225,6 млн. в августе). Второе место в сентябре снова занял ВТБ с результатом 287 млн. (187,7 млн). На третьей строке - ФК "Открытие" c охватом 114 млн. чел. (108,4 млн в августе).
Альфа-банк, бронзовый призер августа, откатился в сентябре на пятое место по охвату.
Деловая активность в сентябре 2021г. выросла по сравнению с отпускным августом, что сказалось на результатах участников рейтинга. Все лидеры улучшили показатели в рейтингах упоминаемости и охвата. Кроме того, популярным событием начала сентября стал Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором участвовали все основные участники финансового рынка России. В рейтинге много тиражируемых инфоповодов с форума.
Вместе с тем в рейтинге заметности сентября тройка лидеров показала смешанную динамику. Так, индекс заметности Сбера вырос на 10% по сравнению с августом, почти до 10 млн. Показатель ВТБ напротив снизился на 10%, до 4,4 млн. Качественнное присутствие в медиаполе у "Открытия" практически не изменилось - 1,8 млн.
Наиболее заметным инфоповодом первого месяца осени с упоминанием Сбербанка, стала новость о подписании меморандума о сотрудничестве в вопросах цифровизации системы государственного управления в Казахстане, на базе продуктов банка. Подписание прошло в ходе пленарного заседания с участием президента РФ Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума.
Одним из наиболее тиражируемых инфоповодов с упоминанием Сбера стали материалы СМИ о "зеленом" финансировании. Сбербанк оценил объем таких сделок в своем портфеле в 650 млрд руб. Этот объем включает "зеленые" кредиты, финансы на проекты в сфере альтернативной энергетики, например, на обращение с отходами, и также займы, ставка по которым привязана к выполнению определенных обязательств. Уже сейчас кредитная организация выдала "зеленых" займов на 75 млрд руб., а до конца года сумма вырастет до 100 млрд руб.
Популярным информационным поводом сентября стало упоминание Сбера в теме ввода санкций со стороны Украины в отношении российских компаний. По инициативе Нацбанка Украины идет подготовка новых санкций в отношении дочерних структур российских банков. Как сообщают СМИ, в частности, лоббируется продажа украинской дочерней компании Сбербанка, которая входит в топ-10 активов на Украине, местному аграрному магнату Андрею Веревскому.
Юбилей главы банка ВТБ Андрея Костина стал самым тиражируемым инфоповодом, связанным со вторым крупнейшим банком РФ. Новость о том, что главе банка исполнилось 65 лет, и упоминание событий в деятельности ВТБ при руководстве Костина, стали наиболее популярным сюжетом.
Заметными инфоповодами о ВТБ стали публикации о финансировании банком инвестпрограммы одного из крупнейших горно-металлургических предприятий Узбекистана. Навоийский комбинат специализируются на добыче и переработке золота. В рамках договора ВТБ предоставит предприятию кредит $1 млрд сроком на 5 лет.
Проведение Восточного экономического форума также сыграло роль в тиражируемости сюжетов про ВТБ. На заседании в рамках форума Владимир Путин предложил давать льготную дальневосточную ипотеку под 2% не только молодым семьям, а еще врачам и учителям, независимо от возраста. По словам Костина, субсидированная ипотека, о которой говорил президент, по существу снижена до нуля. Поскольку по законодательству нельзя иметь 0, то 0,01%, все остальное доплачивает государство, поэтому для получателя кредитная ставка 0, отметил он.
Проведение экономического форума во Владивостоке отразилось и на новостных сюжетах о ФК "Открытие". В частности, в ходе форума заместитель председателя ВЭБ РФ Юрий Корсун отметил участие "Открытия" в фабрике проектного финансирования, которую создал ВЭБ. Фабрика реализует 16 проектов, четыре из которых - на Дальнем Востоке. По словам Корсуна, субсидия фабрики работает если ВЭБ привлек другие банки
для софинансирования. Так организация работает со Сбербанком, ВТБ, ГПБ, недавно к первой сделке подключился банк Открытие, сообщил он.
Большое внимание было уделено проведенным исследованиям "Открытия". В частности, эксперты банка подсчитали, сколько россиян готовы переехать в новые города Сибири. Почти половина российских жителей готова переехать в новые сибирские города, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Среди причин они называют гарантированную работу и большую зарплату, говорится в исследовании. Кроме того, исследование "Открытия" показало, что более 60% россиян хотели бы получать в два-три раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан.
В конце сентября прошел форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность", организованный Ассоциацией менеджеров, который был широко тиражируем. От банка "Открытие" на нем выступила старший вице-президент, директор департамента коммуникаций Анна Кантер. Она отметила, что открытость, честность и компетентность будут оставаться важнейшими качествами для управленцев любых профессий, несмотря ни на какие технологические революции. По ее словам, роботы не смогут заменить человеческого общения, и в банках это особенно заметно.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, сентябрь 2021
|1
|Сбербанк
|70 400
|2
|ВТБ
|31 090
|3
|ФК Открытие
|13 299
|4
|Россельхозбанк
|10 338
|5
|Газпромбанк
|9 178
|6
|Альфа-Банк
|8 097
|7
|Промсвязьбанк
|7 145
|8
|Тинькофф Банк
|6 692
|9
|Почта банк
|5 775
|10
|Совкомбанк
|4 817
|11
|Райффайзенбанк
|4 752
|12
|Московский кредитный Банк
|3 109
|13
|Росгосстрах Банк
|2 952
|14
|Банк УРАЛСИБ
|2 900
|15
|Росбанк
|2 895
|16
|Банк ДОМ.РФ
|2 315
|17
|Банк Санкт-Петербург
|1 888
|18
|МТС Банк
|1 827
|19
|Банк ЗЕНИТ
|1 792
|20
|РНКБ Банк
|1 738
|21
|Банк ТРАСТ
|1 490
|22
|МСП Банк
|1 269
|23
|Банк Русский Стандарт
|1 096
|24
|ХКФ Банк
|1 049
|25
|Ренессанс Кредит
|1 041
|26
|АБ "Россия"
|1 030
|27
|УБРиР
|972
|28
|Ак Барс Банк
|922
|29
|СКБ-банк
|804
|30
|Новикомбанк
|746
|31
|Экспобанк
|710
|32
|АКБ "ЦентроКредит"
|702
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|687
|34
|ОТП Банк
|678
|35
|Абсолют Банк
|628
|36
|Алмазэргиэнбанк
|620
|37
|Банк Левобережный
|599
|38
|КБ "Центр-инвест"
|561
|39
|КБ Восточный
|460
|40
|Ситибанк
|423
|41
|Примсоцбанк
|422
|42
|ЮниКредит Банк
|415
|43
|Банк "Кубань Кредит"
|326
|44
|СМП Банк
|301
|45
|Сургутнефтегазбанк
|244
|46
|ТКБ Банк
|241
|47
|Банк "Пересвет"
|239
|48
|Креди Агриколь КИБ
|238
|49
|Банк Авангард
|233
|50
|АКБ "Металлинвестбанк"
|231
|
|Наименование
|Охват аудитории, сентябрь 2021
|1
|Сбербанк
|322 205 116
|2
|ВТБ
|287 029 722
|3
|ФК Открытие
|114 533 846
|4
|Россельхозбанк
|114 142 518
|5
|Альфа-Банк
|107 039 284
|6
|Газпромбанк
|104 253 994
|7
|Тинькофф Банк
|99 440 366
|8
|Почта банк
|90 221 566
|9
|Промсвязьбанк
|87 734 809
|10
|Московский Кредитный Банк
|75 737 091
|11
|Райффайзенбанк
|74 930 259
|12
|Росбанк
|68 752 427
|13
|Совкомбанк
|68 717 597
|14
|РНКБ Банк
|62 387 747
|
|15
|АБ "Россия"
|52 105 097
|16
|ХКФ Банк
|50 121 581
|17
|Банк ДОМ.РФ
|49 596 200
|18
|СКБ-банк
|43 388 339
|19
|Банк Санкт-Петербург
|45 808 742
|20
|Росгосстрах Банк
|44 909 277
|21
|Банк УРАЛСИБ
|43 621 614
|22
|КБ Восточный
|41 511 796
|23
|Банк Русский Стандарт
|41 042 572
|24
|Ренессанс Кредит
|38 556 526
|25
|УБРиР
|37 213 736
|26
|Банк ТРАСТ
|31 297 070
|27
|Экспобанк
| 31 292 733
|28
|МСП-Банк
|29 768 988
|29
|МТС Банк
|29 029 499
|30
|ЮниКредит Банк
|28 786 435
|31
|ОТП Банк
|27 704 458
|32
|Банк ЗЕНИТ
|26 941 447
|33
|Абсолют Банк
|26 311 573
|34
|Ситибанк
|22 987 816
|35
|Новикомбанк
|21 413 250
|36
|"Локо-Банк"
|21 181 503
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|20 598 598
|38
|БыстроБанк
|19 748 434
|39
|Ак Барс Банк
|18 015 540
|40
| Сетелем Банк
|10 281 230
|41
|ТКБ Банк
|10 251 616
|42
|Bank of China
|9 265 119
|43
|Банк Интеза
|8 629 491
|44
|Металлинвестбанк
|7 697 789
|45
|МИнБанк
|7 228 124
|46
|Севергазбанк
|6 362 970
|47
|Банк Авангард
|6 101 886
|48
|Банк "Солидарность"
|5 984 397
|49
|Связь-банк
|5 847 999
|50
|Нордеа Банк
|5 781 482
|
|Наименование
|Индекс заметности, сентябрь 2021
|1
|Сбербанк
|9 974 154
|2
|ВТБ
|4 400 417
|3
|ФК Открытие
|1 756 313
|4
|Россельхозбанк
|1 282 748
|5
|Промсвязьбанк
|1 124 255
|6
|Тинькофф Банк
|1 014 121
|7
|Газпромбанк
|984 971
|8
|Альфа-Банк
|981 899
|9
|Совкомбанк
|575 029
|10
|Райффайзенбанк
|484 680
|11
|Почта банк
|387 880
|12
|Банк ДОМ.РФ
|377 091
|13
|Московский Кредитный Банк
|348 154
|14
|Банк ТРАСТ
|329 913
|15
|Банк УРАЛСИБ
|311 504
|16
|Банк Санкт-Петербург
|285 510
|17
|Росбанк
|256 177
|18
|РНКБ Банк
|220 475
|19
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|180 754
|20
|МСП Банк
|176 173
|21
|Банк Русский Стандарт
|161 855
|22
|Ак Барс Банк
|150 059
|23
|Росгосстрах Банк
|149 974
|24
|УБРиР
|141 654
|25
|Экспобанк
|125 372
|26
|МТС Банк
|120 001
|27
|АБ "Россия
|115 704
|28
|Банк ЗЕНИТ
|112 354
|29
|ХКФ Банк
|103 399
|30
|Ситибанк
|99 408
|31
|Ренессанс Кредит
|97 871
|32
|СКВ-банк
|87 535
|33
|КБ Восточный
|81 181
|34
|КБ "Центр-инвест"
|72 942
|35
|Новикомбанк
|71 8482
|36
|РН Банк
|60 872
|37
|Росэксимбанк
|57 160
|38
|Абсолют Банк
|45 781
|39
|ОТП Банк
|44 934
|40
|ВУЗ-Банк
|43 271
|41
|Банк Левобережный
|43 223
|42
|Банк Интеза
|36 943
|43
|МИнБанк"
|36 626
|44
|Севергазбанк
|34 313
|45
|ЮниКредит Банк
|33 569
|46
|Банк "Кубань Кредит"
|32 794
|47
|Алмазэргиэнбанк
|32 621
|48
|Банк "Таврический"
|28 798
|49
|Банк Солидарность
|28 573
|50
|Примсоцбанк
|28 467
Главные темы публикаций сентября:
- - ЦБ РФ ждет пика инфляции в сентябре.
- - Центробанк пятый раз подряд повысил ключевую ставку.
- - Всемирный банк прекращает выпуск отчета Doing Business.
- - Visa повысит для супермаркетов комиссию за прием карт.
- - Почти 50% граждан России готовы переехать в новые города в Сибири.
- - Во Флориде за неуплату налогов арестован россиянин Марк Джитвэй.
- - В Кремле не увидели связи дела Сачкова с делом Калви.
- - Суд взыскал почти 10 млрд с Альфа-банка и Абызова.
- - Каждый десятый российский миллионер живет на Юге.
- - Банк России посоветовал пенсионерам больше полагаться на собственный капитал.
- - Набиуллина предложила учитывать рассрочку в кредитной истории.
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