Рейтинг медиаприсутствия банков за сентябрь

13 октября. FINMARKET.RU - Сбербанк в сентябре 2021г. снова на первом месте в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка c результатом 70 400 упоминаний по сравнению с 52 292 в августе этого года.

За крупнейшим российским банком в рейтинге следует ВТБ, получивший 31 090 упоминаний (25 663 в августе), а также "ФК Открытие" - 13 299 упоминаний против 10 755 в предыдущем месяце.

В рейтинге охвата Сбербанк вновь оказался лидером с результатом 322,2 млн. (225,6 млн. в августе). Второе место в сентябре снова занял ВТБ с результатом 287 млн. (187,7 млн). На третьей строке - ФК "Открытие" c охватом 114 млн. чел. (108,4 млн в августе).

Альфа-банк, бронзовый призер августа, откатился в сентябре на пятое место по охвату.

Деловая активность в сентябре 2021г. выросла по сравнению с отпускным августом, что сказалось на результатах участников рейтинга. Все лидеры улучшили показатели в рейтингах упоминаемости и охвата. Кроме того, популярным событием начала сентября стал Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором участвовали все основные участники финансового рынка России. В рейтинге много тиражируемых инфоповодов с форума.

Вместе с тем в рейтинге заметности сентября тройка лидеров показала смешанную динамику. Так, индекс заметности Сбера вырос на 10% по сравнению с августом, почти до 10 млн. Показатель ВТБ напротив снизился на 10%, до 4,4 млн. Качественнное присутствие в медиаполе у "Открытия" практически не изменилось - 1,8 млн.

Наиболее заметным инфоповодом первого месяца осени с упоминанием Сбербанка, стала новость о подписании меморандума о сотрудничестве в вопросах цифровизации системы государственного управления в Казахстане, на базе продуктов банка. Подписание прошло в ходе пленарного заседания с участием президента РФ Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума.

Одним из наиболее тиражируемых инфоповодов с упоминанием Сбера стали материалы СМИ о "зеленом" финансировании. Сбербанк оценил объем таких сделок в своем портфеле в 650 млрд руб. Этот объем включает "зеленые" кредиты, финансы на проекты в сфере альтернативной энергетики, например, на обращение с отходами, и также займы, ставка по которым привязана к выполнению определенных обязательств. Уже сейчас кредитная организация выдала "зеленых" займов на 75 млрд руб., а до конца года сумма вырастет до 100 млрд руб.

Популярным информационным поводом сентября стало упоминание Сбера в теме ввода санкций со стороны Украины в отношении российских компаний. По инициативе Нацбанка Украины идет подготовка новых санкций в отношении дочерних структур российских банков. Как сообщают СМИ, в частности, лоббируется продажа украинской дочерней компании Сбербанка, которая входит в топ-10 активов на Украине, местному аграрному магнату Андрею Веревскому.

Юбилей главы банка ВТБ Андрея Костина стал самым тиражируемым инфоповодом, связанным со вторым крупнейшим банком РФ. Новость о том, что главе банка исполнилось 65 лет, и упоминание событий в деятельности ВТБ при руководстве Костина, стали наиболее популярным сюжетом.

Заметными инфоповодами о ВТБ стали публикации о финансировании банком инвестпрограммы одного из крупнейших горно-металлургических предприятий Узбекистана. Навоийский комбинат специализируются на добыче и переработке золота. В рамках договора ВТБ предоставит предприятию кредит $1 млрд сроком на 5 лет.

Проведение Восточного экономического форума также сыграло роль в тиражируемости сюжетов про ВТБ. На заседании в рамках форума Владимир Путин предложил давать льготную дальневосточную ипотеку под 2% не только молодым семьям, а еще врачам и учителям, независимо от возраста. По словам Костина, субсидированная ипотека, о которой говорил президент, по существу снижена до нуля. Поскольку по законодательству нельзя иметь 0, то 0,01%, все остальное доплачивает государство, поэтому для получателя кредитная ставка 0, отметил он.

Проведение экономического форума во Владивостоке отразилось и на новостных сюжетах о ФК "Открытие". В частности, в ходе форума заместитель председателя ВЭБ РФ Юрий Корсун отметил участие "Открытия" в фабрике проектного финансирования, которую создал ВЭБ. Фабрика реализует 16 проектов, четыре из которых - на Дальнем Востоке. По словам Корсуна, субсидия фабрики работает если ВЭБ привлек другиедля софинансирования. Так организация работает со Сбербанком, ВТБ, ГПБ, недавно к первой сделке подключился банк Открытие, сообщил он.

Большое внимание было уделено проведенным исследованиям "Открытия". В частности, эксперты банка подсчитали, сколько россиян готовы переехать в новые города Сибири. Почти половина российских жителей готова переехать в новые сибирские города, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Среди причин они называют гарантированную работу и большую зарплату, говорится в исследовании. Кроме того, исследование "Открытия" показало, что более 60% россиян хотели бы получать в два-три раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан.

В конце сентября прошел форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность", организованный Ассоциацией менеджеров, который был широко тиражируем. От банка "Открытие" на нем выступила старший вице-президент, директор департамента коммуникаций Анна Кантер. Она отметила, что открытость, честность и компетентность будут оставаться важнейшими качествами для управленцев любых профессий, несмотря ни на какие технологические революции. По ее словам, роботы не смогут заменить человеческого общения, и в банках это особенно заметно.

Наименование Упоминания в СМИ, сентябрь 2021 1 Сбербанк 70 400 2 ВТБ 31 090 3 ФК Открытие 13 299 4 Россельхозбанк 10 338 5 Газпромбанк 9 178 6 Альфа-Банк 8 097 7 Промсвязьбанк 7 145 8 Тинькофф Банк 6 692 9 Почта банк 5 775 10 Совкомбанк 4 817 11 Райффайзенбанк 4 752 12 Московский кредитный Банк 3 109 13 Росгосстрах Банк 2 952 14 Банк УРАЛСИБ 2 900 15 Росбанк 2 895 16 Банк ДОМ.РФ 2 315 17 Банк Санкт-Петербург 1 888 18 МТС Банк 1 827 19 Банк ЗЕНИТ 1 792 20 РНКБ Банк 1 738 21 Банк ТРАСТ 1 490 22 МСП Банк 1 269 23 Банк Русский Стандарт 1 096 24 ХКФ Банк 1 049 25 Ренессанс Кредит 1 041 26 АБ "Россия" 1 030 27 УБРиР 972 28 Ак Барс Банк 922 29 СКБ-банк 804 30 Новикомбанк 746 31 Экспобанк 710 32 АКБ "ЦентроКредит" 702 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 687 34 ОТП Банк 678 35 Абсолют Банк 628 36 Алмазэргиэнбанк 620 37 Банк Левобережный 599 38 КБ "Центр-инвест" 561 39 КБ Восточный 460 40 Ситибанк 423 41 Примсоцбанк 422 42 ЮниКредит Банк 415 43 Банк "Кубань Кредит" 326 44 СМП Банк 301 45 Сургутнефтегазбанк 244 46 ТКБ Банк 241 47 Банк "Пересвет" 239 48 Креди Агриколь КИБ 238 49 Банк Авангард 233 50 АКБ "Металлинвестбанк" 231

Наименование Охват аудитории, сентябрь 2021 1 Сбербанк 322 205 116 2 ВТБ 287 029 722 3 ФК Открытие 114 533 846 4 Россельхозбанк 114 142 518 5 Альфа-Банк 107 039 284 6 Газпромбанк 104 253 994 7 Тинькофф Банк 99 440 366 8 Почта банк 90 221 566 9 Промсвязьбанк 87 734 809 10 Московский Кредитный Банк 75 737 091 11 Райффайзенбанк 74 930 259 12 Росбанк 68 752 427 13 Совкомбанк 68 717 597 14 РНКБ Банк 62 387 747 15 АБ "Россия" 52 105 097 16 ХКФ Банк 50 121 581 17 Банк ДОМ.РФ 49 596 200 18 СКБ-банк 43 388 339 19 Банк Санкт-Петербург 45 808 742 20 Росгосстрах Банк 44 909 277 21 Банк УРАЛСИБ 43 621 614 22 КБ Восточный 41 511 796 23 Банк Русский Стандарт 41 042 572 24 Ренессанс Кредит 38 556 526 25 УБРиР 37 213 736 26 Банк ТРАСТ 31 297 070 27 Экспобанк 31 292 733 28 МСП-Банк 29 768 988 29 МТС Банк 29 029 499 30 ЮниКредит Банк 28 786 435 31 ОТП Банк 27 704 458 32 Банк ЗЕНИТ 26 941 447 33 Абсолют Банк 26 311 573 34 Ситибанк 22 987 816 35 Новикомбанк 21 413 250 36 "Локо-Банк" 21 181 503 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 20 598 598 38 БыстроБанк 19 748 434 39 Ак Барс Банк 18 015 540 40 Сетелем Банк 10 281 230 41 ТКБ Банк 10 251 616 42 Bank of China 9 265 119 43 Банк Интеза 8 629 491 44 Металлинвестбанк 7 697 789 45 МИнБанк 7 228 124 46 Севергазбанк 6 362 970 47 Банк Авангард 6 101 886 48 Банк "Солидарность" 5 984 397 49 Связь-банк 5 847 999 50 Нордеа Банк 5 781 482

Наименование Индекс заметности, сентябрь 2021 1 Сбербанк 9 974 154 2 ВТБ 4 400 417 3 ФК Открытие 1 756 313 4 Россельхозбанк 1 282 748 5 Промсвязьбанк 1 124 255 6 Тинькофф Банк 1 014 121 7 Газпромбанк 984 971 8 Альфа-Банк 981 899 9 Совкомбанк 575 029 10 Райффайзенбанк 484 680 11 Почта банк 387 880 12 Банк ДОМ.РФ 377 091 13 Московский Кредитный Банк 348 154 14 Банк ТРАСТ 329 913 15 Банк УРАЛСИБ 311 504 16 Банк Санкт-Петербург 285 510 17 Росбанк 256 177 18 РНКБ Банк 220 475 19 Азиатско-Тихоокеанский Банк 180 754 20 МСП Банк 176 173 21 Банк Русский Стандарт 161 855 22 Ак Барс Банк 150 059 23 Росгосстрах Банк 149 974 24 УБРиР 141 654 25 Экспобанк 125 372 26 МТС Банк 120 001 27 АБ "Россия 115 704 28 Банк ЗЕНИТ 112 354 29 ХКФ Банк 103 399 30 Ситибанк 99 408 31 Ренессанс Кредит 97 871 32 СКВ-банк 87 535 33 КБ Восточный 81 181 34 КБ "Центр-инвест" 72 942 35 Новикомбанк 71 8482 36 РН Банк 60 872 37 Росэксимбанк 57 160 38 Абсолют Банк 45 781 39 ОТП Банк 44 934 40 ВУЗ-Банк 43 271 41 Банк Левобережный 43 223 42 Банк Интеза 36 943 43 МИнБанк" 36 626 44 Севергазбанк 34 313 45 ЮниКредит Банк 33 569 46 Банк "Кубань Кредит" 32 794 47 Алмазэргиэнбанк 32 621 48 Банк "Таврический" 28 798 49 Банк Солидарность 28 573 50 Примсоцбанк 28 467

- ЦБ РФ ждет пика инфляции в сентябре.

- Центробанк пятый раз подряд повысил ключевую ставку.

- Всемирный банк прекращает выпуск отчета Doing Business.

- Visa повысит для супермаркетов комиссию за прием карт.

- Почти 50% граждан России готовы переехать в новые города в Сибири.

- Во Флориде за неуплату налогов арестован россиянин Марк Джитвэй.

- В Кремле не увидели связи дела Сачкова с делом Калви.

- Суд взыскал почти 10 млрд с Альфа-банка и Абызова.

- Каждый десятый российский миллионер живет на Юге.

- Банк России посоветовал пенсионерам больше полагаться на собственный капитал.

- Набиуллина предложила учитывать рассрочку в кредитной истории.

Главные темы публикаций сентября: