МСП смогут взять микрокредит через маркетплейс ЦБ

13 октября. FINMARKET.RU - Малые и средние предприниматели (МСП) смогут взять микрозайм с помощью маркетплейса, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Реальный спрос на услугу будет сильно зависеть от условий и ставок по микрозаймам, подчеркивают эксперты.

Как считают в ЦБ, такая возможность повысит доступ к финансированию дляи даст им больше возможностей для развития бизнеса. "Запуск продуктов для юридических лиц станет возможен после принятия законопроекта в рамках реализации проекта2.0", - указывают в ЦБ.

Маркетплейс Банка России - это онлайн-сервис, позволяющий приобретать финансовые продукты от разных организаций на одной платформе круглосуточно. Все сделки проходят онлайн и регистрируются в специальном реестре.

ЦБ инициировал этот проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о финансовых платформах вступил в силу. Предоставлять услуги в рамках маркетплейса могут финансовые платформы, которые состоят в реестре Банка России. Сейчас их там четыре.

"У нас сомнений в наличии спроса нет", - говорит председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "Мир") Эльман Мехтиев. По его словам, предприниматели все чаще ищут именно дистанционные предложения, а МФО в свою очередь развивают дистанционные каналы взаимодействия с клиентами.

Мехтиев также отметил, что банки до сих пор неохотно кредитуют малый бизнес.

Однако конечный спрос на микрозаймы через маркетплейс ЦБ во многом будет зависеть от ставок по микроссудам, добавил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.