Минтранс нашел способ снизить стоимость перевозки продуктов

13 октября. FINMARKET.RU -нашел способ притормозить рост стоимости грузоперевозок, который отражается на продуктовых ценах. Министерство предложило расширить субсидии для отрасли - увеличить финподдержку лизинговых компаний, у которых предприниматели выкупают новый транспорт. В Минтрансе считают, что это можно сделать за счет средств, которые казна получает от утилизационного сбора. Об этом сказано в документах Минтранса, которые направлены в правительство, пишут "Известия"

В конце лета торговые сети столкнулись с серьезным повышением тарифов на транспортировку овощей нового урожая - в некоторых случаях до 30%. Ритейлеры опасались, что дорогая логистика не позволит им продавать "борщевой набор" по традиционной для этого периода низкой цене. Обычно новый урожай продают до конца октября.

Как сказал "Известиям" основатель и директор "Биржи грузоперевозок Ati.su" Святослав Вильде, в июле 2021 года цены на перевозку овощей поднялись примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уже в августе и сентябре - на 30%.

Минтранс выделил 12 факторов, которые давили на стоимость логистики, в частности,

дефицит перевозчиков, устаревший парк машин, увеличение стоимости покупки и содержания парка большегрузных транспортных средств, изменение курса валют, рост цен на горюче-смазочные материалы.

Согласно документам Минтранса, на выплату субсидий лизинговым организациям предусмотрено 3,8 млрд рублей в 2021 г. и 4,8 млрд - в 2022 г. Такая поддержка "представляется недостаточной", указано в бумагах. В Минтрансе считают, что объем субсидий можно увеличить за счет средств утилизационного сбора на ввозимые и отечественные автомашины. Ожидается, что эти поступления составят 398,4 млрд руб. в 2021 г. и 420,5 млрд - в 2022 г.