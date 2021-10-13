Ожидания по ВВП РФ недостаточны для повышения качества жизни населения - эксперты

13 октября. FINMARKET.RU - Темпы роста российской экономики к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней. К таким выводам пришли в РЭУ им. Плеханова в заключении на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг. Минфина, пишут "Ведомости"

Документ подготовлен для Госдумы в преддверии рассмотрения проекта бюджета. Для обеспечения устойчивого роста реальных доходов россиян на уровне 2-2,5% в год экономика должна расти темпами не менее 4-5%, оценивают экономисты. Согласно подсчетам экспертов РЭУ, реальныенаселения в 2021 г. соответствуют их уровню 10-летней давности - 2011 г.. Несмотря на средний годовой приростоколо 2% за эти годы, показатель реальных доходов фактически стагнировал. Чтобы вывести их в плюс, необходимо ускорить экономику в 1,5-2 раза, констатируют в РЭУ.

"Причины негативной динамики реальных доходов связаны именно с отсутствием устойчивых высоких темпов роста российской экономики (более 5% в год), что наблюдалось с 2000 по 2009 гг., а также с проведением жесткой бюджетной политики после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.", - говорится в заключении. В прогнозе Минэка заложен рост реальных располагаемых доходов населения в 2021-2022 гг. на уровне соответственно 3% и 2,4% с выходом на устойчивый рост на 2,5% в 2023-2024 гг.

Для улучшения ситуации с доходами в РЭУ им. Плеханова предложили выделить дополнительную поддержку населения из-за пандемии: "В условиях сохранения неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на продолжение стимулирующих выплат населению и компаниям сферы услуг на случай введения ограничительных мер в 2022 г.". По их оценке, практика антикризисной финансовой господдержки российского населения и бизнеса в 2020-2021 гг. хотя и уступала по масштабу аналогичным мерам в развитых странах, но оказала действенное влияние на восстановление потребительского спроса и, как следствие, на темпы экономического роста в 2021 г.

Как отмечают, конструкция федерального бюджета на 2022-2024 гг. демонстрирует возврат к умеренной бюджетной консолидации. "Пассивная политика бюджетной консолидации, реализуемая в допандемийный период, полностью себя исчерпала", - подчеркивают экономисты РЭУ. В современных условиях требуется перенастройка бюджетных приоритетов в направлении долгосрочной финансовой поддержки прорывных направлений, считают они.