Правоохранительные органы РФ могут получить право на досудебную приостановку финопераций

13 октября. FINMARKET.RU - Руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга могут получить право на внесудебную приостановку операций по банковским счетам или с использованием электронных средств платежа, когда правоохранительные органы имеют информацию об использовании их для финансирования терроризма и экстремистской деятельности, организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, способным привести к массовым беспорядкам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, а также для незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Это предусматривает подготовленный Федеральной службой по финансовому мониторингу проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний", размещённый на портале проектов нормативных правовых актов.

Финансовые операции предлагается приостанавливать на срок до 10 рабочих дней, поскольку, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это "влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами".

Подчеркивается, что такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных госорганов сведения должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".

Правом принимать решение о приостановке операций предлагается наделить федеральных руководителей МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и их заместителей, а также отдельных руководителей территориальных органов МВД и ФСБ.

О принятом решении приостановить операции они в течение 24 часов будут обязаны уведомить генпрокурора, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора. Одновременно за Генпрокуратурой закрепляются полномочия вынести протест в отношении решения о приостановлении операций, если такие решения были приняты с нарушением законодательства. Для рассмотрения такого протеста отводится срок 48 часов.

После окончания срока приостановления финансовых операций по решению уполномоченных госорганов дальше их можно будет приостановить через вынесение судебного решения. Для этого Кодекс административного судопроизводства РФ предлагается дополнить новой главой 273 "Производство по административным делам о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа".

Предусмотренный механизм доведения информации до сведения кредитных организаций, являющихся эмитентами банковских карт, либо открывших банковский счет, либо с которыми заключен договор об использовании электронного средства платежа, а также исполнения принятых решений аналогичен действующему правовому механизму доведения до кредитных организаций перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях применения мер по замораживанию принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Для обеспечения защиты прав лиц, в отношении банковских счетов или электронных средств платежа которых приостановлены расходные операции, проект федерального закона предусматривает информирование этих лиц кредитными организациями о приостановленных операциях, возможность назначения судом ежемесячной выплаты для обеспечения их жизнедеятельности и находящихся на их иждивении членов семьи в размере, не превышающем установленную величину прожиточного минимума в РФ для соответствующей категории граждан (минимума имущества, необходимого для их существования).

Предполагается также установить перечень операций, на которые помимо ежемесячной выплаты не будет распространяться решение суда о приостановлении расходных операций (оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата коммунальных платежей и иных обязательных платежей по обязательствам физического или юридического лица, в отношении операций которого судом принято решение о приостановлении операций).

В пояснительной записке к законопроекту приводятся оценки на основании статистических данных за 2019 и 2020 гг. о количестве выявленных (зарегистрированных) преступлений по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, согласно которым в день по всей территории РФ уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов могло бы приниматься порядка 17 решений о приостановлении операций, или около 120 за неделю.