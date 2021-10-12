ЦБ поддержал идею НПФ о трансформации ОПС в НПО

12 октября. FINMARKET.RU - Банк России поддержал предложение Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предоставить гражданам возможность пополнения пенсионных счетов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) за счет пенсионных накоплений, сформированных на сегодня в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), говорится в сообщениипо итогам встречи главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с руководителями пенсионных фондов и НАПФ.

На встрече обсуждались, в частности, перспективы расширения участия граждан в программах НПО. Такой подход позволит людям принимать более активное участие в формировании накопительной части своейпо программам НПО, считают в Банке России.

ЦБ РФ поддержал также инициативу фондов дать гражданам возможность использовать пенсионные средства, переведенные из ОПС в НПО, в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств - например, для оплаты дорогостоящего лечения.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в конце сентября подобная встреча состоялась с министром финансов Антоном Силуановым. Тогда Минфин также поддержал идею СРО о трансформации "замороженной" накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования в добровольную стандартизированную схему.

С момента введения моратория на формирование накопительной части пенсии предлагалось несколько концепций ее "оживления" или трансформации в НПО. Это и индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), и гарантированный пенсионный план (ГПП). А концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют "планом Б".

Основные же отличия нового плана - в передаче прав собственности на накопительную часть от государства гражданам и в отсутствии в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" в стандартизированную схему. То есть перевод ОПС в НПО будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с. Перевод средств из фонда в фонд, таким образом, будет идентичен клиентским отношениям с банком по поводу депозита: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.

Но вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться после консультаций с ВЭБом, уточняют источники газеты. Также, по их словам, Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. В частности, министр считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства.

На встрече представителей НПФ с Набиуллиной также была затронута тема продаж пенсионными фондами финансовых и нефинансовых продуктов партнеров (страхование, медицинские услуги и прочее) в качестве агентов. По мнению Банка России, это лежит в логике развития регулирования по видам деятельности и может быть реализовано в ближайшее время при установлении ограничений, позволяющих контролировать объем и риски такой деятельности.

"Дополнительно будет проработан вопрос о том, чтобы пенсионные фонды могли получать лицензию на доверительное управление. В будущем это позволит им работать с близким по типу продуктом - инвестиционными счетами для долгосрочных инвестиций, так называемыми ИИС-3, введение которых поддерживает Банк России", - говорится в сообщении ЦБ РФ.