Несколько пенсионных услуг одновременно россияне смогут заказывать с 2022 года

12 октября. FINMARKET.RU - Сразу более двух десятков пенсионных услуг смогут заказывать россияне в следующем году. Пенсионный фонд России (ПФР) разработал форму и регламент предоставления комплексного запроса, пишет "Российская газета" . "Утверждение проекта постановления позволит предоставлять гражданам одновременно несколько государственных услугпри однократном обращении гражданина в ПФР на основании комплексного запроса", - говорится в пояснительной записке к проекту документа, который размещен для общественного обсуждения. Если документ будет одобрен, то обратиться с комплексным запросом в Пенсионный фонд россияне смогут уже с 1 января 2022 года.

Сейчас человек может обратиться в Пенсионный фонд за предоставлением какой-либо одной. Это можно сделать либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо прийти в отделение Пенсионного фонда, либо обратиться в МФЦ.

Чтобы не ходить каждый раз за новой услугой, и предлагается возможность запросить сразу несколько. Комплексный запрос может быть подан гражданином лично, а также его законным или уполномоченным представителем непосредственно в территориальный орган ПФР либо по почте. Подать запрос можно в любое удобное отделение ПФР. При подаче комплексного запроса гражданин указывает удобные способы информирования о результатах предоставления госуслуг ПФР и результате выполнения запроса в целом.

Одновременно можно получить следующие данные и услуги: подать заявление на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; получить данные о выплате пенсий, получить сведения о трудовом стаже, подать заявление на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.