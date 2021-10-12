Авиакомпании столкнулись с падением глубины продаж билетов

12 октября. FINMARKET.RU - Авиаперевозчики столкнулись с падением глубины продаж билетов, рассказали "Известиям" представители компаний.

Глубина продаж действительно несколько снижается с началом осеннего сезона, сказал изданию официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. Сейчас пик продаж билетов приходится на последнюю неделю перед вылетом, а раньше он наступал за две недели или раньше, уточнил источник газеты в группе "Аэрофлот".

У S7 Airlines в сентябре-октябре средняя глубина продаж сократилась примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, сообщила "Известиям" пресс-секретарь компании Ирина Дунькова. По ее словам, пассажиры в меньшей степени готовы планировать путешествия заранее и принимают решения о поездках ближе к вылету. "Тенденция обозначилась в период локдаунов и отмены рейсов в начале пандемии. Сейчас осторожность пассажиров в некоторой степени сохраняется", - добавила она.

В "Уральских авиалиниях" также подтвердили сокращение глубины продаж относительно 2019 года. По словам представителяRed Wings, две трети пассажиров перевозчика сейчас покупаютза 5-7 дней до вылета. В Smartavia глубина продаж сократилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

В период с 21 сентября по 4 октября путешественники покупали билеты за 1-3 дня до вылета по направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь, Краснодар, Мурманск, Махачкалу, Екатеринбург, Калининград, Казань, Минеральные Воды и обратно, сообщил "Известиям" представитель онлайн-тревел-агентства Kupibilet.ru. По его словам, билеты в Турцию, Египет, Кипр, Грецию, Грузию, на Мальдивы, в ОАЭ и Словению покупали в среднем за 15-30 дней.

Потребительское поведение изменилось на фоне увеличения показателей заболеваемости COVID-19 в начале осени, считает аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Пассажиры теперь с осторожностью подходят к покупке билетов из-за опасений закрытия границ и введения новых ограничений, связанных с пандемией, добавили в "Уральских авиалиниях".

В условиях падения глубины продаж авиакомпании не могут нормально прогнозировать ее будущую динамику, сказал "Известиям" источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, в пандемийный год была та же ситуация, но тогда на рынке было меньше провозной емкости, сейчас ее гораздо больше. Это привело к снижению точности планирования у авиакомпаний, что в краткосрочной перспективе оборачивается ценовыми войнами, в которых выигрывают пассажиры, а перевозчики несут убытки, заключил собеседник.