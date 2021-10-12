Правила господдержки туризма вызвали вопросы у бизнеса

12 октября. FINMARKET.RU - Разработанные Ростуризмом правила второго этапа распределения грантов на развитие проектов в сфере внутреннего и въездного туризма вызвали вопросы у бизнеса. В распоряжении "Коммерсанта" оказалось письмо "Опоры России" к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой поручить Ростуризму провести обсуждение с экспертами проектов постановлений ведомства о правилах предоставления регионам субсидий на грантовую поддержку проектов по развитию туризма и создание модульных некапитальных средств размещения.

Разработанный Ростуризмом проект правил выделения средств субъектам РФ в рамках второго этапа предусматривает, что средства из бюджета пойдут на софинансирование расходов на проекты в сфере развития доступной туристической среды для путешественников с ограниченными возможностями, создание модульных средств размещения, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых маршрутов, электронные путеводители. Предполагается, что для участия в программе будут отобраны не менее 17 регионов, набравших больше всего баллов по установленными критериям оценки.

В "Опоре России" обращают внимание на то, что представленные проекты постановлений не разъясняют, почему будут поддержаны именно не менее 17 регионов, не утверждают максимальные размеры грантов, сроки получения средств, приоритетные направления субсидирования, а также не раскрывают механизм достижения заявленных в проектах показателей. Не представлено и прозрачного механизма конкурсного отбора, говорится в письме.