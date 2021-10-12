Госкомпании окажут поддержку малому бизнесу

12 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило механизм "выращивания" крупнейшими заказчиками (компаниями с госучастием) поставщиков из малого и среднего бизнеса для их потенциального участия в закупках. Такая инициатива содержится в доработанных поправках к закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", пишут "Ведомости" . Предполагается, что крупнейшие заказчики, перечень которых будет определяться правительством, смогут утверждать и реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков - это могут быть финансовые, правовые, методические формы поддержки.

Реализация программы будет осуществляться в соответствии с соглашением, заключенным между поставщиком и крупнейшим заказчиком. При этом законопроект не предусматривает гарантий приобретения товаров, работ и услуг у субъектов МСП и после завершения всех мероприятий заказчик принимает участие в закупках на конкурентной основе, следует из материалов к законопроекту.

Согласно законопроекту, перечень основных требований к участникам программ развития и требования к проведению отбора компаний в рамках механизма должно утвердить правительство. При этом сам отбор поставщиков, определение требований, а также финансирование программы будут проводить крупнейшие заказчики. Помимо программы развития поставщиков заказчик определит индивидуальные карты развития поставщиков с перечнем мероприятий по поддержке и указанием сроков и ответственных лиц. Согласно материалам к документу, поддержка может носить организационный характер, например передача технологий заказчиком (разработок, отзывов по эксплуатации, научно-исследовательских и опытных работ) для технологического развития компаний МСП.

В качестве критерия для отбора поставщиков может использоваться "индекс технологической готовности" - это уровень готовности субъектов МСП к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства. При этом госкомпания может и не проводить такой отбор, если количество поданных заявок меньше установленного порога.

Законопроект разработан в рамках федерального проекта по акселерации субъектов МСП нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", следует из пояснительной записки.