Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода - Минстрой

11 октября. FINMARKET.RU - В Минстрое РФ прогнозируют, что в Россиинастабилизируются не раньше, чем через полгода. К середине следующего года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости придет к равновесию, заявил "Известиям" глава Минстроя России Ирек Файзуллин. И хотя в большинстве регионов цены на недвижимость стабилизировались, в некоторых субъектах РФ они продолжают расти.

"Спрос остается, предложение только продолжает нарастать. Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят [стоимость недвижимости]. В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, и там цены пока либо замерли, либо начали расти. Есть снижение по количеству ипотечных сделок. Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке, - отметил министр.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank,вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье во 2-м квартале 2021 г. Как считают эксперты, скачок связан с превышением спроса над предложением. Интерес покупателей подняли специальные кредитные условия и расширение программы маткапитала. Также повышение стоимости жилья связывали с дефицитом рабочих рук.

Пока что стоимость жилья в крупных городах продолжает бить рекорды.

Как сказал "Известиям" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, жилищный рынок уже постепенно стабилизируется, что связано и с лимитом покупательной способности. Если застройщики и захотят повысить стоимость квартир, у россиян уже не будет возможности их приобрести, пояснил эксперт.

"Почти везде рост цен на жилье себя исчерпал. Рынок будет более или менее спокойным, если, конечно, в экономике не будет глобальных изменений. Подорожание стройматериалов уже компенсировалось скачком цен в первой половине этого года. Кроме того, "сверху давит" покупательская способность. Некий баланс уже найден, но сколько он продлится - еще не ясно, - отметил Барсуков.

Тем, кто заинтересован в улучшении жилищных условий, эксперт посоветовал не откладывать покупку квартиры, ведь жилье вряд ли подешевеет.