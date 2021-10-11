Число законтрактованных автомобилей падает все быстрее

11 октября. FINMARKET.RU - В сентябре динамика контрактования дилерами новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей снизилась на 4,9% к августу, следует из данных ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД). При этом индекс контрактования, который учитывает данные о расторжении контрактов, снизился за отчетный период на 9% (т. е. число расторгнутых контрактов стало больше), говорится в данных РоАД. Но абсолютные цифры ассоциация не приводит, пишут "Ведомости"

Статистику о количестве проданных новых легковых машин и LCV в России ведет комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). И разница между фактическим ростом продаж по версии АЕБ и динамикой контрактования, посчитанной РоАД, составила 9,6 процентного пункта.

"Покупательская активность сильно снижена из-за отсутствия машин, а АЕБ показывает, что в сентябре машин продано больше, чем в предыдущем месяце. Возникает вопрос: откуда?" - рассуждает представитель РоАД. Кто-то из производителей отчитался о завышенных продажах под конец квартала, допускает источник "Ведомостей" в РоАД.

Представитель АЕБ сказал газете, что автопроизводители передают в ассоциацию те данные, которые получают от дилеров. АЕБ не может проверить эти данные и публикует то, что получает, пояснил собеседник "Ведомостей". При этом он отметил, что расхождения действительно иногда случаются и корректируются в следующем отчетном периоде.

По словам представитель автодилера "Рольф", индекс контрактования РоАД также строится на данных, которые дилеры передают в ассоциацию.

В середине 2019 г. "Коммерсантъ" писал о расхождении продаж по итогам мая до 10% из-за так называемых желтых машин. Это автомобили, которые отражаются в статистике как проданные, но еще остаются на складе автодилера. Тогда издание оценивало потенциальную долю таких машин до 50% в отраженных продажах.

Но проблема желтых стоков сейчас абсолютно не актуальна для рынка: ситуация от бренда к бренду и от модели к модели меняется в диапазоне "есть, но мало", "есть, но очень мало" и "нет совсем", говорит представитель "Рольфа". Ни у кого из дилеров и импортеров на складах нет избытка автомобилей и единственный выход из этой ситуации - предлагать клиентам качественные автомобили с пробегом, говорит собеседник "Ведомостей".

Как отмечает директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев, больших расхождений между реальными продажами и рапортом дилеров быть не может. По его словам, разница почти в 10 п. п. [между статистикой продаж и контрактов] сложилась из-за того, что машины были законтрактованы за 2-4 месяца до момента физической выдачи, когда автомобиль попадает в статистику проданных машин. "Сегодня динамика контрактов стабилизировалась с незначительным замедлением в 5%, и количество выдаваемых автомобилей в течение 1-2 месяцев также замедлится, цифры сойдутся", - надеется Тюктеев.