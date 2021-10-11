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11 октября 2021 года 09:45
"Двойники" должников вправе требовать компенсации при ошибочном списании средств
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Владимир Гердо/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко напомнила, что "двойники" должников вправе требовать компенсации морального вреда в случае ошибочного списания средств. По ее словам, такие правовые позиции выразил Верховный суд России, пишет "Российская газета". В конкретном деле банк по запросу судебных приставов списал с россиянки долг ее полной тезки, причем в 2 раза больше, чем надо было. Вскоре одну половину вернули, а вот за второй пришлось побегать. Банк и приставы кивали друг на друга, и выходило так, что никто ни в чем не виноват. В конце концов все списанные средства вернули. "Списание денежных средств со счета истца произведено по постановлению судебного пристава-исполнителя на основании информации, представленной в соответствии с соглашением банком в автоматическом режиме. То есть прямых нарушений порядка действий приставом-исполнителем не было допущено", - рассказывает Обрывко. Тем не менее, двойник не должен оставаться в такой ситуации крайним, таковы правовые позиции Верховного суда страны. "Верховный суд РФ указал об обязанности судебного пристава обеспечить списание денежных средств со счёта именно должника, а не третьего лица, - говорит юрист. - Высшая инстанция отметила, что судебный пристав-исполнитель не ограничен в способах установления личности должника и его идентифицирующих данных, а ФССП - в организации взаимодействия с банками таким образом, чтобы исключить возможность списания денежных средств со счёта постороннего лица". Иными словами: пристав обязан при любых обстоятельствах найти конкретного должника. И права на ошибку у пристава нет. Верховный суд особо подчеркнул, что риски совпадения идентифицирующих данных не могут быть переложены с госоргана на гражданина, не имеющего отношения к исполнительному производству. Как отмечают юристы, в общении со службой судебных приставов нужно занимать максимально активную позицию, не стесняясь писать в вышестоящие инстанции.
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Ключевые слова: РФ, должники, двойники, списания, компенсация
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