НПФ возобновили покупки долевых инструментов

11 октября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) снова увеличивают доли акций в своих портфелях обязательного пенсионного страхования.

Вложения российскихв акции на конец 3-го квартала превысили 190 млрд руб. (6,4% от суммарного портфеля НПФ), увеличившись за 3 месяца на 6,8%. Это следует из расчета "Коммерсанта" на основе оперативной информации НПФ по структуре их активов, купленных на средства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Инвестиции в эти долевыеи в абсолютных, и в относительных показателях последний раз были выше только на конец 1-го полугодия 2019 года - 201,5 млрд руб. (7,4%).

Объем пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ в 3-м квартале, по расчетам "Ъ", превысил 3 трлн руб. На данный момент со средствами ОПС работают 28 фондов. После планируемого объединения ряда фондов группы "Регион"-"Россиум" их может остаться лишь 24. При этом пенсионными накоплениями граждан, превышающими 100 млрд руб., будут распоряжаться всего пять фондов, а у остальных объем не превысит 30 млрд руб. на каждого.

"В начале года российские акции казались перепроданными, потому фонды опасались входить в эти активы на высоких уровнях", - говорит гендиректор УК "Ронин Траст" Сергей Стукалов. Сейчас же, по его словам, на фоне общей эйфории в акциях, роста котировок ряда "голубых фишек" и плохого рынка облигаций они стремятся "запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда". Впрочем, подчеркивает эксперт, "риски в системе накапливаются", что может грозить существенной коррекцией стоимости акций. Поэтому, полагает Стукалов, сейчас они интересны для НПФ скорее с точки зрения спекулятивных операций, а не для создания долгосрочного портфеля.