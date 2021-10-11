Новую сторублевку россияне увидят лишь к концу 2022 года

11 октября. FINMARKET.RU - Новую сторублевую купюру россияне смогут увидеть только в конце следующего года, рассказал "Известиям" зампред Центробанка Михаил Алексеев. Он сообщил, что эскизный проект модифицированной банкноты утвержден и в 2022 г.-м планируется изготовить ее и выпустить в обращение. Он уточнил, что насыщение платежного оборота сторублевками будет происходить постепенно, поскольку потребуется несколько месяцев, чтобы банки настроили оборудование под новую купюру.

"Нам потребуется приличное время - несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования", - пояснил Алексеев.

Поэтому граждане смогут увидеть модифицированные 100 рублей в обращении в заметном количестве, наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года, сказал зампред ЦБ.

По оценке ЦБ, в 2023-2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а в 2026-2029 годах их доля станет весьма значительной.

ЦБ в конце марта заявил о планах выпуска в 2022-2025 годах модернизированных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне новых купюр планируется разместить изображения объектов, находящихся в столицах различных федеральных округов, а на оборотной - достопримечательности, расположенные на территории соответствующего федерального округа.

Первой в обороте в 2022 году появится новая сторублевка. Уже известно, какие достопримечательности будут отражены на лицевой стороне. Это такие символы Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня и главное здание МГУ.

Опрошенные "Известиями" эксперты соглашаются, что несколько месяцев нужно потратить на "подгонку" оборудования, чтобы у банков и граждан не возникало проблем с новой сторублевкой.