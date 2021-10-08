В РФ собираются выпускать сим-карты с электронной цифровой подписью

8 октября. FINMARKET.RU - Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Речь идет об электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой по юридической силе с собственноручной. Об этом "Ведомостям" рассказали участники рабочей группы, в состав которой помимо чиновников Минцифры вошли представители ФСБ, операторов связи и научных организаций.

Сейчас россияне могут получить три вида электронных подписей - простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную.

Простая электронная подпись может использоваться для получения физлицами тех электронных услуг на портале mos.ru, для которых достаточно простой регистрации на нем - без подтверждения учетной записи. Простой электронной подписью также может считаться комбинация логина и пароля, с sms-кодом при входе в банк-клиент или при оплате услуг через мобильный банк. Усиленная неквалифицированная электронная подпись используется, к примеру, при оформлении в электронном виде кассовых документов, при взаимодействии физлиц с налоговой службой, при подписании документов в корпоративных информсистемах с сотрудниками или при покупке eSIM у некоторых операторов связи. Усиленная квалифицированная подпись обладает максимальной степенью юридической значимости и приравнивается к собственноручной подписи. Она позволяет бизнесу подавать отчетность в налоговую, подключаться к порталу госуслуг, к порталу системы маркировки "Честный знак", участвовать в электронных торгах и т. п. Сейчасустанавливается на ПК, токен для нее хранится на USB-накопителе или смарт-карте.

Как отметила гендиректор ООО "Системы управления идентификацией" (IDX) Светлана Белова,с УКЭП отличается от обычной сим-карты тем, что в ней используются российские криптографические алгоритмы, а в тех сим-картах, которые сейчас установлены в наших телефонах, применяется зарубежное шифрование.

Сим-карты с УКЭП разработал Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. С. А. Лебедева. По словам Беловой, российское ПО пока устанавливается на иностранных чипах. Следующий шаг - это производство отечественных чипов для сим-карт и тогда уровень безопасности повышается еще на класс и это становится просто уже максимально возможным уровнем безопасности.

Гендиректор Института точной механики и вычислительной техники РАН им. С.А. Лебедева профессор Александр Князев считает, что цена на новые SIM-карты будет определяться в значительной степени в зависимости от цены ОС, цены персонализации ПО, и цены самого чипа: "Для операторов цена SIM-карты возрастет, но не драматично, традиционно эти затраты будут учтены в услугах для потребителей сотовой связи".

В Минпромторге "Ведомостям" сообщили, что прорабатывают возможность производства чипов для SIM-карт с УКЭП на территории РФ: "При необходимости рассмотрим варианты субсидирования".