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08 октября 2021 года 10:23

Реформа пенсионных накоплений заморожена до лучших времен

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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Дмитрий Рогулин/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - Разработчики новой реформы системы пенсионных накоплений граждан в России - Минфин и Центробанк - не торопятся публично расставить все точки над "i" в вопросах о судьбе проекта добровольно-принудительного индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который затем трансформировался в проект добровольного гарантированного пенсионного продукта, а потом был скорректирован в "гарантированный пенсионный план", пишет "Независимая газета"..

"Никакой реформы пенсионных накоплений нет", - сообщил "НГ" президент НАПФ Сергей Беляков (этим летом две пенсионные ассоциации - Ассоциация негосударственных пенсионных фондов и НАПФ - объединились на базе НАПФ.)

"Есть предложение по эффективному развитию этой части пенсионной системы, которая позволит гражданам копить на пенсию с помощью государства, - пояснил Беляков. - Сформированные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) предлагается передать гражданам в стандартизированную программу негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), то есть деньги из государственной собственности перейдут в частную собственность граждан".

По его словам, личные накопления граждан - непростой вопрос, и он находится "в самой начальной стадии своего развития". "Надеюсь, что предложения пенсионной отрасли будут поддержаны и граждане будут активнее откладывать на свое будущее", - добавил Беляков. Он также уточнил, что сегодня система пенсионных накоплений имеет все необходимые гарантии со стороны государства.

Реализация предложений отрасли по трансформации средств ОПС в стандартизированную программу НПО "позволит усилить достигнутые эффекты и получить дополнительные доходы гражданам, а также экономике страны", добавил Беляков.

Реформа пенсионных накоплений граждан была заморожена до конца 2023 года. Однако теперь предлагается продлить заморозку еще на год - до конца 2024 года. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Он, как сообщается в пояснительной записке, "устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  пенсии,  реформа

 
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