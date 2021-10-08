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08 октября 2021 года 09:26
Госслужащих освободят от лишних справок при назначении пенсии
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Сергей Фадеичев/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - Федеральным госслужащим, возможно, скоро не придется собирать дополнительные справки для того, чтобы оформить пенсию за выслугу лет. А для граждан предлагают ввести комплексный запрос услуг Пенсионного фонда России (ПФР). Упростить процедуру предложил Минтруд, опубликовав проект соответствующих изменений для общественного обсуждения, пишет "Российская газета". Так, сейчас к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет гражданин обязан представить в кадровую службу федерального государственного органа копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа ПФР о пенсионном обеспечении, а также (при необходимости) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Предлагается освободить госслужащих от сбора и предоставления всех этих документов. Кадровики сами смогут получать такие сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия. Помимо этого госслужащие не будут подавать заявления о том, чтобы им перестали платить пенсию за выслугу лет, если назначены другие меры поддержки. Сейчас они должны это делать в тех случаях, если им, например, назначается ежемесячное пожизненное содержание. Но в то же время будет усилен контроль за выплатой пенсии за выслугу лет. Государственная пенсия за выслугу лет назначается федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава. А пожизненное содержание, как уточнили "РГ" в Минтруде, может назначаться, например, федеральным судьям.
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