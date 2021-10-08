Внимание ЦБ РФ привлекли межбанковские переводы

8 октября. FINMARKET.RU - Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попалина карту.РФ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора речь идет о переводах средств с карты на карты, пишет "Коммерсант" . В частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком); применяемые способы выявления "дропперов", механизмы контроля таких платежей и др. Кроме того, ЦБ запрашивает реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям.

В ЦБ в ответ на запрос издания сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут. "Нет задачи минимизации объемов таких трансакций,— заявили там.— Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям".

В Банке России хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками, заключили в ЦБ.

Пока регулятор официально лишь тотально опрашивает рынок, но по словам банкиров, в неофициальных беседах советует им максимально сократить объем таких платежей, указывают участники рынка.