.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ: банки в августе продолжили ускоренное повышение ставок по краткосрочным розничным кредитам, по долгосрочным - замедлили
08 октября 2021 года 09:05
Внимание ЦБ РФ привлекли межбанковские переводы
|0
Павел Смертин/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту. ЦБ РФ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора речь идет о переводах средств с карты на карты, пишет "Коммерсант". В частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком); применяемые способы выявления "дропперов", механизмы контроля таких платежей и др. Кроме того, ЦБ запрашивает реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям. В ЦБ в ответ на запрос издания сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут. "Нет задачи минимизации объемов таких трансакций,— заявили там.— Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям". В Банке России хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками, заключили в ЦБ. Пока регулятор официально лишь тотально опрашивает рынок, но по словам банкиров, в неофициальных беседах советует им максимально сократить объем таких платежей, указывают участники рынка.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.