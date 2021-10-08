Инвестиции на бирже хотят включить в расчет реальных доходов россиян

8 октября. FINMARKET.RU - Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке – для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России. Как рассказал "Ведомостям" заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе, статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде. На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а такжеот продажи акций. Но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения. Они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, т. е. когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

"В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем – по завершении гармонизации с системой национальных счетов – обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию", – рассказал Кенчадзе.

Как только Росстат увидит информацию о состоянии брокерских счетов, ведомство сможет учитывать данные о тех суммах, которые население зарабатывает на фондовом рынке. Таким образом, ежеквартальные данные о денежных доходах будут точнее, отмечает представитель ведомства. С 2019 г. служба перешла на новую методику расчетов доходов россиян и перестала публиковать ежемесячные данные.

По словам Кенчадзе, проблема заключается в том, что на брокерских счетах аккумулируются средства не только населения – физических лиц, – но и корпоративного сектора, поэтому важно разделить эти вложения на два потока. "На текущий момент коллеги из Банка России готовят нам необходимую информацию. Как только мы согласуем методологию и поймем, как корректно это разделять, сразу приступим к экспериментальным расчетам", – отметил Кенчадзе.

Сейчас Росстат получает от регулятора агрегированные данные о действующих счетах банковской системы (в том числе полученные проценты по ценным бумагам и дивиденды) в ежегодном режиме, сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ.