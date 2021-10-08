К концу года сильнее всего подорожают непродовольственные товары

8 октября. FINMARKET.RU - К концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории "непродовольственные товары" - он составит 7,2% к декабрю 2020 года. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, который изучили "Известия" . Впрочем, в 2022-2024 годахнепродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в Минэке.

На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). В Минэке ждут, что цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным - на 7%. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно. Кроме того, Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

Таким образом, рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику - 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги - на 4,8%, следует из прогноза.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен к концу года будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% г/г), мебели и автомобилях (+11% г/г), оценил по просьбе "Известий" старший экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, в перечисленных категориях накопленный рост цен уже заметно превышает целевые уровни.

Темпы увеличения стоимости древесного сырья в мире весной 2021 года были беспрецедентными и в 3,5 раза превысили средние показатели предыдущих пяти лет, отметила советник президента ЦСР Елена Разумова. Поэтому в первую очередь подорожает всё, что связано с деревообработкой: бумага, мебель,для строительства, уверена она. Во-вторых, инфляция сильнее всего ударит по продукции, где используется пластик и нефтехимия: пленки, бытовая химия, текстиль из искусственных волокон. Кроме того, увеличение стоимости металлов на мировом рынке также станет причиной более высоких темпов роста цен на автомобили и посуду, а акцизы на табачную продукцию приведут к ее подорожанию на 12–15%.

При этом цены на одежду и обувь в этом году вырастут в меньшей степени - на 3-8%, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Это вызвано тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены, пояснила она.