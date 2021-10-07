Ежедневно самозанятые в РФ зарабатывают более 1,4 млрд руб.

7 октября. FINMARKET.RU -за всё время с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минфине.

Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд, а средний размер их чека равняется 1330 рублям. В пятерку регионов-лидеров по числу зарегистрированных граждан, работающих на себя, входят Москва (более 748 тыс. человек), Московская область (более 274 тыс.), Санкт-Петербург (более 222 тыс.), Татарстан (более 147 тыс.) и Краснодарский край (более 118 тыс.). Всего число самозанятых составляет более 3,1 млн, каждый день появляется более 6 тыс. новых работающих на себя.

В Минфине "Известиям" уточнили, что сумма уплаченного самозанятыми налога к началу октября превысила 20,4 млрд рублей. Как уточнили в министерстве, статус самозанятого получили уже более 45 тыс. несовершеннолетних, а большая часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет.

Власти ожидают кратный рост числа самозанятых до конца десятилетия. По прогнозам Минтруда, предоставленным "Известиям", к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн, а к 2030 г. может вырасти до 10-11 млн.

Вместе с тем Минтруд считает принципиально важным дать россиянам с таким налоговым статусом базовые социальные гарантии, сохранив при этом благоприятные условия для развития платформенной занятости, заявили в пресс-службе министерства. Речь идет об услугах, которые предоставляются посредством онлайн-сервисов (например, "Яндекс.Такси", Airbnb, Profi.ru), выступающих посредниками между самозанятыми и потребителями.

В настоящее время вопрос страхования самозанятых прорабатывается "наряду с различными механизмами обеспечения социальных гарантий, в том числе с учетом международного опыта", заверили в Минтруде.

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова сообщила "Известиям", что 50% трудящихся в этом статусе совмещают основное место работы с самозанятостью, но при этом 40% до момента регистрации вообще не имели легального дохода и трудоустройства. Самыми популярными финансовыми инструментами у работающих на себя она назвала микрозаймы, а также гарантии и поручительства региональных гарантийных организаций. Помимо этого в рамках социального контракта самозанятые могут получить на старте грант до 250 тыс. рублей, напомнила замглавы Минэкономразвития.