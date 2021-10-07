Тарифы на электроэнергию повысятся с июля

7 октября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифные "коридоры" на электроэнергию для населения на 2022 год. Проектом приказа ведомства предусмотрено установление минимальных и максимальных уровней, которые должны будут учитываться региональными властями при определении конкретных тарифов на следующий год, пишет "Российская газета"

Тариф за свет для каждого региона может вырасти максимум либо на 5% (рост тарифов на электроэнергию, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития РФ), либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг (он устанавливается правительством для каждого региона в конце предыдущего года), если он выше 5%.

в электроэнергетике регулируются на федеральном и региональном уровнях, пояснили в пресс-службе. Выше или ниже предельных значений они быть не должны. Конечные цены формируют регионы. Антимонопольная служба при установлении предельных уровней использует инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений оплаты, подчеркивают в ФАС. Кроме того, служба анализирует установленные для населения тарифы и, если выявлены нарушения предельных уровней, то решения регионов отменяются.

Предполагается, что тарифы на электроэнергию повысятся, как обычно, с июля. Предусмотрено, что во 2-м полугодии 2022 года должны приблизиться друг к другу тарифы на электроэнергию в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (они станут почти одинаковыми).

Дороже всегово второй половине 2022 года может оказаться на Чукотке - максимальный уровень тарифа, разрешенный ФАС, составляет здесь 9,27 руб. за киловатт. Высокие тарифы могут быть также в Московской области - 6,23 руб. за киловатт, Москве - 6,28 руб., Якутии (7,23 руб.), Камчатском крае (7,29 руб. за киловатт).

Самые низкие тарифы могут быть установлены в Иркутской области (минимум 1,27 руб. за киловатт), Хакасии (2,44 руб.), Дагестане (2,97 руб.), Чечне (3,09 руб.) и Мурманской области (3,10 руб.).